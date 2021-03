Roger, el último delantero en ofrecerse a la Selección

El jugador del Levante Roger Martí expresó tras la victoria frente al Valencia que el triunfo demuestra que el equipo “ha hecho borrón y cuenta nueva” tras la eliminación de Copa del Rey y la derrota frente a la Real Sociedad en Liga. Además, aprovechó la ocasión para ofrecerse a la Selección.

Roger Martí es consciente de que tiene difícil ir con la Selección

“¿Si estoy viviendo mi mejor temporada? Puede ser. Personalmente me encuentro muy bien y estoy aportando trabajo y goles. ¿La Selección? Sería un sueño, pero lo veo muy complicado porque hay muy buenos jugadores. No te voy a engañar, iría andando desde Valencia, pero tampoco es algo que me quite el sueño”, comenzó diciendo en Movistar La Liga.

Roger Martí y la cictoria del Levante frente al Valencia en el Ciutat de Valencia

Respecto al triunfo de su equipo, Roger Martí añadió: “La victoria sienta muy bien, un derbi siempre es especial, conseguir tres puntos aquí era muy importante para nosotros después de la semana que hemos tenido”.

Sobre el partido, el jugador valenciano explicó que han sabido esperar, tener sus oportunidades y también aprovechar un error defensivo del Valencia, además de destacar que el equipo ha estado muy serio en defensa.

Preguntado por el objetivo de final de temporada, Roger Martí contestó que “colectivamente son tres puntos vitales después de la semana que veníamos y nos da mucha confianza para seguir, no nos ponemos ninguna meta, queremos sumar de tres en tres y ver dónde llegamos”.