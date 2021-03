Gustavo Poyet desvela por qué entrenar al Betis fue “un punto negro” en su carrera

El actual técnico de la Universidad Católica de Chile, que fue muy criticado durante su etapa en el equipo andaluz por dejar en el banquillo a jugadores como Rubén Castro o Dani Ceballos, ha hablado del error que cometió cuando aceptó la oferta del conjunto verdiblanco. Según Gustavo Poyet, debería haber indagado cuál era la situación del Betis.

El error que cometió Gustavo Poyet en el Betis

“Fui a dirigir al Betis sin averiguar, me apuré”, ha reconocido el uruguayo. “¿La espinita del Betis? Aprendí de ese error. O eso espero, porque el humano es experto en tropezar dos veces con la misma piedra. Y fue no averiguar bien los problemas internos que tenía el equipo. Porque me puede llamar Boca Juniors y yo recibirlo feliz, pero no sabes si los jugadores están peleados, si no cobran, si tienen problemas con la grada... Todo eso repercute. Y, cuando se está en esa situación, los jugadores le dicen a la Prensa: ‘No, nosotros nos olvidamos de todo cuando entramos a la cancha’. ¡Mentira! Te lo puedo decir, men-ti-ra. Porque tú vives con ellos, convives ahí. Y todo lo que rodea al equipo le afecta. Y las grandes diferencias entre los mejores equipos hoy día, porque todos cuentan con buenos futbolistas, son mentales. No técnicas ni de calidad”, añadía Gustavo Poyet en una entrevista.

El uruguayo llegó al Betis el 9 de mayo de 2016 y en noviembre de ese mismo año, tan sólo seis meses después, fue despedido con el equipo decimocuarto por culpa de los malos resultados.