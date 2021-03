Tamara Gorro y Ezequiel Garay se desnuda en Instagram

El central de 34 años sigue buscando equipo pero no pierde la sonrisa. Así lo demuestra la última fotografía de Tamara Gorro en Instagram donde, al igual que ella, Ezequiel Garay se ha desnudado.

“¿Mañana de quién es el día? #mamamolona #papi #teamo”, ha escrito la influencer como antesala del Día del Padre. Si bien la pareja siempre ha mostrado tener muy buena química, recientemente era Tamara Gorro la que sorprendía en su podcast contando por qué cada vez tiene menos sexo con Ezequiel Garay.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay tienen cada vez menos sexo

“¡Segundo podcast! Esta vez he querido hablar de un tema que para muchos aún es tabú. ¿Por qué el apetito sexual disminuye cuando llevas tiempo con tu pareja? ¿Influye el tener hijos y la falta de tiempo? Os cuento como lo vivo yo y nos dan respuestas el sexólogo @raulsexologo y mi querida @mar_montoro”, comenzaba planteando.

Tamara Gorro, que no dudó en enseñar su primer juguete sexual, admitía que su apetito sexual ha disminuido con el pasar de los años. Aún así quiso dejar claro algo referente a Ezequiel Garay. “Eso no quiere decir que me esté desenamorando de mi pareja, yo amo a mi pareja pero no todos los días me apetece tener relaciones porque estoy agotada. Creo que mucha gente se puede identificar conmigo”.

Ezequiel Garay está siendo tentado por el Cádiz y por el Elche

Cualquier equipo que disponga de una ficha libre puede acometer el fichaje de Ezequiel Garay, algo que quieren aprovechar en LaLiga Santander tanto el Cádiz como el Elche. A favor de su llegada a este último equipo estaría la presencia en el club de Christian Bragarnik. Además, el defensor vería con buenos ojos recalar en la cuidad y poder estar así cerca de Valencia y de Madrid, lo que convierte al equipo alicantino en el mejor posicionado en la puja por Garay.