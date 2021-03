Javi Gracia desvela en qué posición pretende que quede el Valencia

El técnico navarro ha concedido una entrevista para los medios oficiales del club. En ella, Javi Gracia se ha mostrado optimista de cara al final de temporada revelando en qué posición pretende que quede el Valencia.

“Personalmente tengo la ilusión de mejorar los registros del año pasado, mejorar la clasificación de la temporada pasada y mejorar una clasificación media de los últimos años del club, que podríamos decir que ha estado en un octavo o noveno puesto. Esa es nuestra ilusión y la mía personal: mejorar todos esos registros. Nuestro interés es mejorar y ojalá podamos compartirlo también con nuestra afición, que sería una de las cosas más bonitas que podemos tener esta temporada”, ha comenzado diciendo.

“Lo más importante es estar centrado en el siguiente partido y eso el equipo lo tiene claro. ¿Hacia dónde nos va a llevar esa manera de pensar y de actuar? Yo creo que nos puede llevar a terminar muy bien la temporada. Con esa fe trabajamos, la de preparar muy bien cada partido y con la esperanza de que a final de temporada estemos en mejores posiciones y estemos satisfechos con la temporada”, ha añadido Javi Gracia.

Javi Gracia tiene contrato con el Valencia hasta 2022

El entrenador del Valencia ha aprovechado la ocasión para decir que se siente respaldado por el club: “Siempre me he sentido muy respetado, muy valorado y muy querido en mi día a día, que es lo que a mí realmente me hace feliz. Venir todos los días a trabajar y ver un grupo humano excelente, con el que todos son facilidades y muestras de ánimo y de confianza, eso tiene que dar resultado. Eso es lo que a mí me hace ser feliz. Tengo la responsabilidad de ser el entrenador de un gran club, en un momento complicado y exigente y como tal lo vivo. Con responsabilidad, con la intención de hacer mi trabajo muy bien y, en la medida de lo posible, de hacerlo de la mejor manera”.

Por último, haciendo autocrítica, Javi Gracia ha señalado: “Es momento de ser muy ambiciosos, de tratar de ver lo importante que se cada partido y cada punto en juego, como creo que lo hemos hecho a lo largo de la temporada con unas circunstancias en las que los resultados no nos han acompañado siempre, pero el equipo siempre ha tenido ese interés y esa ambición. Ahora realmente creo que recogemos más fruto al trabajo que estamos haciendo y eso genera una confianza y un ánimo que nos ayudan a afrontar los partidos mejor. Tenemos nueve internacionales, muchos de ellos muy jóvenes, algunos de ellos debutando en selecciones absolutas y haciendo un gran papel todos ellos. Este proceso, en el que en algunas jornadas hemos sido el equipo más joven de LaLiga, necesita su tiempo y hay que invertirlo, tener esa experiencia para que el equipo vaya madurando y creciendo para dar un nivel mejor cada día”.