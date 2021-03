Aurah cuenta detalles de cómo son sus relaciones sexuales con Jesé

El atacante de 28 años, después de que el PSG rescindiera su contrato, ha recuperado la sonrisa en Las Palmas. Jesé Rodríguez no sólo ha vuelto al conjunto amarillo, también con Aurah Ruiz. La pareja es feliz, goza de relaciones sexuales plenas tal y como ha confesado la canaria, y eso se nota en el campo. Tanto es así que Las Palmas quiere que Jesé Rodríguez siga la próxima temporada.

En lo que respecta a Aurah Ruiz, en su canal de MtMad, ha contado: “Queréis saber si estoy enamorada de Jesé. Es mi pareja y cuando se perdona, se pasan muchas cosas y se olvidan, es porque hay amor sino no se podría hacer. Es cosa de dos. Él está enamorado de mí y me lo demuestra”.

La canaria ha ido más allá reconociendo que le encantan los juguetes sexuales. “Soy fan de los juguetes, tengo un montón y juego con mi pareja con todos los juguetes que pueden haber. Incluso hay algunos que él no conoce pero yo se los traigo. Él está encantado. Esa es mi opinión, soy muy liberal en esas cosas pero hay gente más sosa”, ha añadido Aura Ruiz.

Las Palmas quiere renovar el contrato de Jesé Rodríguez

Por su parte, Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, ha hablado así sobre la continuidad del ex del Real Madrid de cara al siguiente curso: “No sé si seguirá, pero me encantaría. Jesé tiene que ser un pilar fundamental del futuro inmediato de Las Palmas. El año que viene vamos a tener a un jugador importantísimo en el equipo y necesitamos a jugadores importantes por si este año no logramos salir de esta categoría, intentarlo el año que viene. Para mí Jesé sería una pieza fundamental, así lo cree el míster y la dirección deportiva. Ojalá Jesé nos acompañara el próximo año porque será una apuesta muy fuerte en lo deportivo”. Parece pues que a Jesé Rodríguez le va bien en el amor, en el sexo y también en lo que al fútbol se refiere.