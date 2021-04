Adrián San Miguel vuelve a ofrecerse al Betis

Aunque el equipo andaluz ya ha atado a Rui Silva de cara a la próxima temporada, podría necesitar a otro guardameta si Claudio Bravo abandona el equipo en verano. Adrián San Miguel, por su parte, termina contrato con el Liverpool al final del presente curso y no esconde que le gustaría volver al Betis.

“Hay 20 equipos en LaLiga. Bravo y Joel han cumplido bien, todavía me queda mucho fútbol. Desde hace 9 años que estoy fuera y sería bonito volver, para qué mentir”, ha dicho el portero de 34 años en El Larguero. No obstante, respecto a su futuro, Adrián San Miguel ha comentado: “En diciembre el míster decidió que otro chico jugase por delante de mí, tengo que trabajar para remediarlo. Se me acaba el contrato esta temporada y desde el club me dijeron que están contentos conmigo pero hay que sentarse y hablar bien las cosas”.

El Betis sólo contemplará el fichaje de Adrián San Miguel si se va Claudio Bravo

Recientemente se habló de la posibilidad de que Claudio Bravo regresase a Colo Colo en verano, algo por lo que fue preguntado Pellegrini. “Lo de Claudio lo digo pero también para los 25 jugadores del plantel. Uno tiene que elegir al que está en mejor momento independientemente del nombre. El equipo está en buen momento. Él viene de un mes y medio de lesión, trabaja fuerte. Sentir Joel que viene Claudio detrás le hace mejorar su rendimiento, y también enaltece a Claudio saber que la competencia es cada día. Lo veo muy contento en Sevilla, no sé si volverá a Chile en algún momento, pero no le veo con la intención de querer salir del Betis porque no esté jugando. El está muy contento aquí también”, aseguraba.

Las palabras de Pellegrini sobre Claudio Bravo venían a colación de unas declaraciones del guardameta en las que decía: “Yo también estoy abierto en la opción de volver, siempre lo he dicho. Yo me considero muy profesional en lo que hago, nunca cierro las puertas de ningún lugar, y creo que la circunstancia y el tiempo dirá donde toca estar. Si me toca estar en Colo Colo, estaré feliz de volver, de echar una mano, de hacer lo que me toca tanto como lo he hecho en el Betis o en el Manchester City”.