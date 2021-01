Claudio Bravo lanza un guiño a un Colo Colo que quiere ficharle

El Betis podría fichar a un nuevo portero en el mercado lesión después de que el chileno haya caído nuevamente lesionado. De no acometer la contratación de un nuevo guardameta, el equipo andaluz lo intentará de cara al siguiente curso. Es más, se ha dicho que podría tener ya un acuerdo con Rui Silva para cuando éste termine su contrato con el Granada. Claudio Bravo, por su parte, que llegó al Betis en verano, está siendo tentado por Colo Colo para regresar a Chile.

Cuestionado por dicho interés, el portero de 37 años ha señalado en TNT Sports: “Yo también estoy abierto en la opción de volver, siempre lo he dicho. Yo me considero muy profesional en lo que hago, nunca cierro las puertas de ningún lugar, y creo que la circunstancia y el tiempo dirá donde toca estar. Si me toca estar en Colo Colo, estaré feliz de volver, de echar una mano, de hacer lo que me toca tanto como lo he hecho en el Betis o en el Manchester City”.

No obstante, Colo Colo sólo se lanzará a por Claudio Bravo a final de temporada. “Será un lindo desafío para la institución, que a mediados de año cuando termine la liga española, iniciemos las gestiones para traer de regreso a Claudio Bravo y así poder aprovecharlo en su plenitud”, decía Daniel Morón, exjugador del club.

Rui Silva podría ser el sustituto de Claudio Bravo en el Betis

Libre para negociar con otros equipos desde que empezase enero, el club de las Trece Barras ha ofrecido un contrato por cuatro temporadas a Rui Silva al que éste podría haber dado ya el visto bueno según se ha dicho.