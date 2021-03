Pellegrini y el posible fichaje de Arturo Vidal por el Betis

Pese a que en los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que el Inter de Milán ofreciese al centrocampista de 33 años al conjunto verdiblanco para tratar de hacerse con William Carvalho, el entrenador del equipo andaluz ha descartado esta opción. Según Pellegrini, ni Arturo Vidal fichará por el Betis ni Claudio Bravo abandonará el Betis.

Sobre él ex del Barcelona, el chileno ha comentado en rueda de prensa: “Creo que a uno, como técnico, independiente de su nacionalidad le gusta dirigir a buenos jugadores. Arturo tiene una gran trayectoria, pero no tiene ninguna posibilidad de llegar al Betis. Es uno de los mejores mediocampistas mundiales”.

Igual de claro que con Arturo Vidal, Pellegrini se ha mostrado con Claudio Bravo, del que se ha dicho que podría regresar a Chile para jugar en Colo Colo: “Lo de Claudio lo digo pero también para los 25 jugadores del plantel. Uno tiene que elegir al que está en mejor momento independientemente del nombre. El equipo está en buen momento. Él viene de un mes y medio de lesión, trabaja fuerte. Sentir Joel que viene Claudio detrás le hace mejorar su rendimiento, y también enaltece a Claudio saber que la competencia es cada día. Lo veo muy contento en Sevilla, no sé si volverá a Chile en algún momento, pero no le veo con la intención de querer salir del Betis porque no esté jugando. El está muy contento aquí también”.

Las palabras de Pellegrini sobre Claudio Bravo vienen a colación de unas declaraciones del guardameta en las que decía: “Yo también estoy abierto en la opción de volver, siempre lo he dicho. Yo me considero muy profesional en lo que hago, nunca cierro las puertas de ningún lugar, y creo que la circunstancia y el tiempo dirá donde toca estar. Si me toca estar en Colo Colo, estaré feliz de volver, de echar una mano, de hacer lo que me toca tanto como lo he hecho en el Betis o en el Manchester City”.