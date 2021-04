Cristina Pedroche, los futbolistas y cómo ligaba cuando estaba soltera

La musa del Rayo Vallecano se ha estrenado como presentadora de Love Island. En una entrevista en la que ha querido promocionar el programa, Cristina Pedroche ha hablado de cómo ligaba antes de conocer a Dabiz Muñoz, su marido.

“Yo es que no me acuerdo ya de eso, pero no era yo muy de ligar”, ha dicho la presentadora en Liarla Pardo. “Creo que mi cara no incitaba a la gente a acercarse. No se me acercaban muchos. Siempre era yo la que tenía que dar el primer paso”, ha continuado Cristina Pedroche.

La madrileña también ha dicho en qué se fijaría si le pusieran delante a cinco solteros y ella estuviera soltera: “En la sonrisa y en los ojos. Es lo primero que miro”. Cristina Pedroche ha aprovechado la ocasión para hablar de su marido: “Creo en el amor a primera vista y creo que puede ser para siempre. Por ejemplo, yo cuando conocí a Dabiz, según le vi dije: ¡Madre mía! Me quiero casar con este señor. Y mira, me salieron bien las cosas”.

Cristina Pedroche y los futbolistas

Pese a sus declaraciones, cuando Cristina Pedroche se dio a conocer en Sé Lo Que Hicisteis, pronto se convirtió en una de las mujeres más deseadas del país. Tanto es así que varios futbolistas intentaron ligar con ella. “Me han tirado los tejos jugadores del Madrid, del Barça, del Getafe y del Valladolid”, reconoció en su día.

Cristina Pedroche nunca ha escondido que se lleva bien con varios futbolistas del Rayo Vallecano y el por qué. “Me llevo bien con muchos, quiero saber lo que pasa en el vestuario, pero por puro cotilleo”, señaló.

“La gente piensa que estás en la tele y lo que quieren es que acabes con un futbolista porque es lo lógico”, decía por aquel entonces. Finalmente, Cristina Pedroche ha terminado con un cocinero tres estrellas Michelín.