La novia de Fede Valverde pide perdón tras reaccionar así con un seguidor que le llamó “vieja”

Mina Bonino, pareja del centrocampista uruguayo del Real Madrid, ha demostrado tener un fuerte carácter en Instagram. Y es que a la argentina no le gustó nada que un seguidor la llamase “vieja”. No obstante, la novia de Fede Valverde se disculpó ante éste después de que dicho seguidor le aclarase por qué se había referido así a ella.

“Qué viejoooota divinaaaa”, fue el comentario que hizo saltar a Mina Bonino. “Tengo 26 años hermano, vieja tu abuela!”, la respuesta de la novia de Fede Valverde. “Jajajajajajaja Mina, aquí en Colombia se le dice viejota como una expresión para decir que ‘mujer divina’. No en ánimos de ofender jajajaja”, quiso explicarle dicho seguidor. “Ah ah weno, te perdono, jajajaja chau”, zanjó Mina Bonino.

La dura vida de Mina Bonino antes de conocer a Fede Valverde

Pese a la complicada situación económica de la argentina, se desplazó a la capital de España para ver la final de la Copa Libertadores entre River Plate, su equipo, y Boca Juniors: “Viajé a Madrid de un día para otro. Me saqué un pasaje de ida. No me saqué el de vuelta porque valía un huevo y medio y no llegaba. En Madrid me quedé en un hostal de tres euros la noche. Había tres hinchas de River, un viejo y un ruso, imagínate esa mezcla...”

“Comía lo que había. Iba al supermercado y las muestras que había, que estaban las promotoras dándote quesitos, sandwichitos... yo agarraba todo para no pagar”, relataba recientemente.

“Después de eso me fui a Dubái. La única manera que tenía de volver a Argentina es que el vuelo fuera barato. Entonces tenía que viajar en navidad porque están mucho, mucho más baratos. Me quedé todo el 23 en el aeropuerto durmiendo ahí tirada en unos cartones que había con una almohadita que me había llevado”, añadía una Mina Bonino a la que le cambió la vida al conocer a Fede Valverde.