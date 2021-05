Clemente responde a los que le llaman etarra y dice: “En Euskadi gana el PNV porque es el mejor”

El que fuera seleccionador español ha alabado la política del Partido Nacionalista Vasco. Además de ensalzar al PNV por encima del resto de partidos en Euskadi, Javier Clemente ha contestado a los que le llaman etarra.

Javier Clemente: “La gente te dice etarra para que juegas mal”

Al ser recordado por un periodista de Diario de Sevilla que le llamaban vasco, ha señalado: “En su tierra, sí. Pero yo ni puto caso. La gente te dice cosas para que juegues mal y, si te gana, te dice que eres un tío muy majo”.

Javi Clemente también ha hablado sobre su apellido, que no es vasco tal y como se recuerda en la película de Ocho Apellidos Vascos: “No es apellido vasco, pero yo sí lo soy. El apellido no hace al monje. Un García puede ser igual de vasco que un Arrizabalaga. Me partí el culo de risa”.

“En Euskadi gana el PNV porque es el mejor gana el PNV porque es el mejor con diferencia”

El su entrevista para el citado medio, el técnico de Barakaldo ha sido preguntado sobre su la política es un deporte en el que siempre gana el PNV (Partido Nacionalista Vasco): “En Euskadi sí. Como en el fútbol, gana el mejor. En España ahora con las alianzas, que compro un concejal de aquí, vendo uno de allá, con tanto cambalache igual empiezan a no ganar los mejores. Pero en Euskadi, donde generalmente no se vende nadie, gana el PNV porque es el mejor con diferencia”.