Clemente asegura haber llevado a los mejores a la Selección salvo a este futbolista del Real Madrid

Durante su etapa como seleccionador, siempre fueron sonadas en sus convocatorias de varios futbolistas del Real Madrid. Paco Buyo, Chendo, Míchel o Butragueño son algunos de los que dejaron de ir con España con Javier Clemente. Sin embargo, el de Barakaldo considera que, si cometió alguna injusticia, fue con Manolo Sanchís, que también jugaba en el conjunto blanco.

Cuestionado en una entrevista para Diario de Sevilla sobre si el Javier Clemente jugador y el Javier Clemente seleccionador hubieran sido compatibles, ha comentado: “Jugaba bien, demasiado no porque hay pocos como Messi. Subí a 10 chavales de la cantera del Athletic y seis eran internacionales. Fíjese si ponía a los buenos que ganamos dos ligas y una Copa. Sin ser un grande, dos seguidas sólo las ganó Ormaechea con la Real. Y en la selección llevé a los mejores. Dígame uno que no llevara... Igual Sanchís”.

Javier Clemente: “Si no eres resultadista, eres un imbécil”

Sobre su condición de resultadista, ha señalado: “Llegué al Betis cuando iba último (séptima jornada de la 98-99). Acabamos undécimos. Le dije a Lopera: ‘No hemos pasado apuros, no se queje’. Y él: ‘Teníamos que entrar en UEFA’. ‘Milagros no puedo hacer. Hay que fortalecer algo la plantilla’. Respondió: ‘Usted no va a seguir’. Al año lo vi: ‘Don Manuel, trajo a Griguol, hizo cinco fichajes, gastó un montón de dinero y bajaron a Segunda’. ¿Y sabe qué me dijo? ‘Me equivoqué, no te tenía que haber echado’. Aquel Betis era bonito, con Finidi, Alfonsito, Oli, incluso Denilson, buen jugador aunque un poco mamón, Benjamín, Merino, Alexis... Pues bajaron. Usted dice que soy resultadista... Me gustan mucho las gracias, pero en el fútbol profesional si no eres resultadista, eres un imbécil porque nos pagan para sacar el mejor resultado”.

Javier Clemente también ha hecho alusión a la evolución del fútbol moderno: “El fútbol de ahora es de ‘no me toques que es falta’ o ‘no me empujes que es tarjeta’ o ‘me hago el muerto’. Las virtudes de siempre, la lucha, la fortaleza, el choque, son erradicadas a través de los medios arbitrales. Dicen que es para proteger a los habilidosos. Bien, pero ¿por qué no protegen al de mucho poderío en el salto de cabeza?”.