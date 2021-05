Mudo Vázquez se despide entre lágrimas del Sevilla

El internacional argentino Mudo Vázquez se despidió este martes emocionado y entre lágrimas del Sevilla, después de cinco temporadas (2016-21), y afirmó que lo hace agradecido y “muy contento” y “con la tranquilidad” de haber dado “todo lo que tenía” en un club “único” y que “siempre será muy especial” para él.

“Han sido muchas sensaciones enfrentadas. Me voy contento por haber estado tantos años acá y por haber entrado en la historia del Sevilla, de ganar una Liga Europa (2019-20) y haber alcanzado los cuartos de Champions”, subrayó en la rueda de prensa de su adiós el Mudo Vázquez, que aseguró que volverá como “un hincha más” y deseó que “este club siga creciendo, consiguiendo cosas importantes” y “haciéndose cada vez más grande”.

El mediapunta argentino (Tanti -provincia de Córdoba, 22 de febrero de 1989), visiblemente emocionado, indicó que le dice adiós a la que fue su “casa” durante cinco años, desde su llegada en el verano de 2016 de la mano del exseleccionador de su país Jorge Sampaoli, un periodo en el que pasó “momentos felices y otros no”.

“Pero siempre con la tranquilidad de haber dejado todo en el campo, por supuesto a mi manera, con mi forma de ser y de entender este juego. Siempre he tratado de defender este escudo al máximo y de estar a la altura de lo que significa jugar para este equipo”, resaltó Mudo Vázquez, a quien el Sevilla le regaló una camiseta enmarcada con el número 198, sus partidos como sevillista.

El Mudo, de 32 años y que llegó al Sevilla desde el Palermo italiano, dio “las gracias por los aplausos y por el apoyo” recibido, “y también por los murmullos”, ya que eso le ayudó a “ser mejor jugador” y a “tener los pies en la tierra”, y dijo que se va “con la conciencia tranquila de haber sido buena persona, humilde y trabajadora”.

"Me habría gustado hacerlo sintiendo el calor del estadio. Gracias a Pepe Castro (presidente) y a Monchi (Ramón Rodríguez, director deportivo) por haberme permitido defender esta camiseta. También a mi familia, a mi mujer, que, con sus palabras, me impidió bajar los brazos", añadió.

En su etapa sevillista, el centrocampista argentino tuvo mayor protagonismo en las primeras campañas, aunque en la última sólo jugó 22 partidos (15 de Liga, 4 de Champions, 2 de Copa y la Supercopa de Europa), con un solo gol anotado, de tacón, ante el Elche.

Sobre su filosofía de juego y el denominado 'Mudismo', indicó que quizás es por su forma de jugar y que siempre ha tratado de hacerlo "igual, disfrutando", admitió que junto con su primer club, el Belgrano, "el Sevilla será el más querido" en su carrera y aseguró que aún no tiene "decidido nada" sobre su futuro y, sin descartar España, quiere "pensarlo bien".

En el acto, coincidente con la despedida del meta checo Tomas Vaclík y en el que estuvieron acompañados por parte de sus compañeros de plantilla, el presidente sevillista y su director deportivo, Castro recordó que "hace cinco años llegó un zurdo de terciopelo", al que "llaman Mudo", pero que se va "haciendo mucho ruido".

"Es un jugador virtuoso, único. Su fútbol ya es parte de la historia del Sevilla FC. Dentro de 50 años se seguirá hablando del Mudo. El Mudismo ya es una tendencia en el sevillismo, ha calado en gran parte de nuestra afición. No es fácil llegar al corazón del sevillismo. No Mudo, no party”, aseveró el presidente.

Por su parte, Monchi admitió que es "'mudista' convencido y acérrimo, de la filosofía que representa el 'Mudismo'", y que "hoy se va una parte de la historia más reciente del Sevilla FC", un jugador que es "un magnifico artista, pero una mejor persona”.

El técnico Julen Lopetegui, a través de un vídeo, también le dio las gracias. "No hablas mucho, pero tienes un corazón enorme, un gran profesional y un gran futbolista. Tengo la espina de no haberte sacado lo mejor. El equipo al que vayas será afortunado. Que te vaya bonito en la vida, aquí tienes un amigo", afirmó. EFE

