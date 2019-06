10 claves para la barbacoa perfecta de San Juan

Se acerca la noche más mágica del año, San Juan. Y las brasas y la festividad este año se unen porque el 23 de junio es también el Día del Cordero. Como parte de su proyecto “Todo a la brasa”, INTEROVIC elabora el decálogo para hacer la barbacoa perfecta.

1. Parrilla reluciente

Asegúrate antes de empezar que la parrilla esté limpia. Enciende la barbacoa y tras cinco minutos frota con un papel para eliminar los malos olores y la grasa del último uso. Esos restos anteriores pueden arruinar hasta el mejor de los corderos...

2. ¡Planifica y calcula!

Planifica bien tu barbacoa para que no sobre ni falte carne. Si el cordero lleva hueso, serán necesarios unos 500 gramos por adulto y unos 250 gramos por niño. ¡Nadie se quedará con hambre!

3. Leña o carbón

¿Leña o carbón vegetal? Lo más fácil y rápido es utilizar carbón vegetal, pero si disponemos de leña, lo mejor es hacerlo con madera dura y seca tipo encina.

4. Encendido sin olores

Utiliza para encender la barbacoa piñas o ramas secas. Las pastillas de encendido dejan cierto sabor a químico. No queremos que nada ni nadie nos estropee nuestro día.

5. Controla el tiempo

El tiempo es clave a la hora de hacer una barbacoa, tanto para controlar las brasas como para cocinar la carne. Las brasas deben prepararse una hora antes de empezar a comer (algo más si usamos leña) si no quieres que tus invitados se mueran de hambre.

6. Las brasas perfectas

La llama tiene que desaparecer casi por completo y el calor debe repartirse de forma uniforme por toda la superficie. El momento justo para colocar la carne es cuando el carbón o la leña presentan ese tono rojizo característico que tanto nos gusta.

7. Houston, tenemos un problema

Si en algún momento se avivan las llamas, el mejor truco para acabar con ellas es echar sal.

8. Temperatura adecuada

La carne debe estar atemperada antes de colocarla en la parrilla. ¡Ni se te ocurra pasarla directamente de la nevera al fuego! Sácala, al menos, una hora antes para que no se pegue.

9. 5 + 5

Si el fuego es el adecuado, basta con hacer las chuletas de cordero cinco minutos por cada lado para que queden crujientes, a una altura de unos cinco centímetros de las brasas.

10. No marees

Para que el cordero quede jugoso, es importante no marearlo. No se debe dar la vuelta a las piezas hasta que no estén cocinadas por completo por un lado.