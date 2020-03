Nuestra nueva afición de cuarentena por coronavirus se llama ‘knitting’

Que sí, que sí. Si está clarísimo. Lo mejor de la crisis sanitaria del coronavirus y de la consiguiente cuarentena como medida para frenar la expansión de la pandemia es lo muchísimo que despierta nuestra creatividad. En general esto ocurre en todas las crisis. Ya sucedió en la económica de 2008 debido al colapso de la burbuja inmobiliaria. De aquella se puso de moda hacer muebles con palés y hoy día hay empresas que hacen negocio de ello. Esta vez nuestra creatividad ha virado hacia la moda. Por eso, no solo hemos descubierto de qué manera podemos hacer nosotras mismas las sudaderas que ahora son tendencia sino que además nos hemos aficionado al knitting. ¿Sabes lo que es? ¡Sube al carro porque te lo mostramos!

Se trata de una alternativa al aburrimiento y básicamente consiste en tejer y confeccionar nuestra propia ropa. Aunque tejer es una actividad que no está tan arraigada en la cultura de nuestros días, la cuarentena ha hecho que muchos se hayan decidido a tejer sus prendas a medida para aprovechar el tiempo. Al fin y al cabo, estarás de acuerdo con que tejer nos ayuda a desconectar de la realidad y a relajarnos. Lo cual explica que en tiempos de confinamiento las ventas de empresas como We Are Knitters se hayan multiplicado por cuatro.

We Are Knitters es es una empresa se dedica a la venta de packs de lana (con ovillos, agujas ergonómicas, patrones y etiquetas incluidas). Sus fundadores, Pepita Martín y Alberto Bravo califican el knitting como el yoga del siglo XXI. Llevan años dedicándose a esto, pero sin duda la cuarentena les ha dado un empujón. De hecho, aseguran que están desbordados ante la gran cantidad de pedidos recibidos. Ellos facilitan al consumidor todo el material necesario para dar rienda suelta a su creatividad y enseñan a tejer, a manejar agujas y a entender los patrones a través de vídeos que suben a su página web. Además, han querido aportar su granito de arena a esta crisis y están ofreciendo patrones gratis para que aquellas personas que tienen lana puedan tejer. También, hace dos semanas, iniciaron una campaña en redes sociales con la que, a través de fotos de gente tejiendo, se sumaban al #yomequedoencasa haciendo algo productivo como es tejer.

Tejer con los pequeños de la casa

Por si fuera poco, según Alberto Bravo, tejer “es una actividad que se puede realizar con los pequeños de la casa". Nos explica que, según diferentes estudios, está demostrado que aumenta su creatividad, desarrolla su psicomotricidad y les permite estar concentrados en una actividad durante un largo periodo de tiempo.

Está claro que es fundamental ser plenamente consciente de lo que es y de lo que implica el coronavirus, de las medidas de prevención y de su evolución pero también necesitamos historias positivas que nos ayuden a llevar la cuarentena lo mejor posible. Y la de We Are Knitters es una de ellas. Al cabo de unos meses seremos de las que echaremos la vista atrás y diremos: “yo, en tiempos de coronavirus, aprendí a tejer".