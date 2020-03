Tutorial de maquillaje para aprender en cuarentena

Hay veces que vemos tutoriales de maquillaje que nos encantan y aunque los seguimos paso por paso, el resultado es más bien decepcionante. Muchas veces no es que no tengas destreza, simplemente es que no te has parado a reflexionar cuál es la forma de tus ojos y la técnica que más te puede favorecer.

Cada persona es diferente, así que lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es la forma de tu ojo antes de aprender el maquillaje más favorecedor para ti.

Ojos juntos

Se considera que una persona tiene los ojos juntos cuando estos guardan entre sí una distancia menor a la de un ojo. Este tipo de miradas es típico de personas con narices afiladas. El objetivo en este caso es hacer que los ojos parezcan más separados utilizando los colores más intensos en los extremos externos y los más claros en el lagrimal para dar más luz.

Elige varias sombras para maquillarte. La más clara la tienes que aplicar sobre el párpado y el hueso de la ceja.

Un sombra intermedia será idónea para colorear el exterior del pliegue del párpado, extendiéndolo con cuidado hacia la ceja.

Finalmente, aplica la sombra más oscura en la parte externa del ojo extendiéndola siempre hacia arriba y hacia fuera.

Hay que difuminar siempre la sombras para que la transición quede natural.

Para conseguir un efecto óptico de separación con el eyeliner, hay que delinear únicamente la V externa del ojo, es decir, desde el centro del iris hasta un poco más allá de su final.

La máscara de pestañas te puede dar más intensidad a la mirada.

¿Un plus? Coloca un punto de iluminador en el lagrimal para dar más amplitud al comienzo del ojo.

Ojos separados

Se dice así cuando los ojos guardan entre sí una separación mayor a la del tamaño de un ojo. En este caso hay que disimular ese espacio extra aplicando las sombras más oscuras en la parte interna del ojo.

Hay que aplicar siempre la sombra más clara sobre el hueso de la ceja para levantar la mirada y dar luz.

La sombra intermedia se extenderá desde el lagrimal hacia la parte exterior del pliegue del párpado. Te sorprenderá el resultado si juegas con sombras nacaradas.

La sombra más oscura dibujará la línea de las pestañas superiores hasta el pliegue del ojo. Comienza sobre el tabique nasal más arriba del lagrimal y llévala dibujando un arco hacia abajo que finalice en el lagrimal externo del ojo.

A la hora de aplicar el eyeliner, debemos delinear remarcando la esquina interna del ojo y engrosando la V externa.

Termina siempre dando un toque de rimmel sobre las pestañas superiores e inferiores.

Ojos pequeños

Una técnica muy favorecedora es la de demarcar el pliegue con sombra oscura hasta la mitad del párpado y marcar una V externa sutil y bien difuminada. Si en el párpado móvil aplicas una sombra más clara y nacarada, tu mirada será más luminosa y profunda.

Para conseguir agrandar tus ojos con el delineado, hay que aplicar un lápiz blanco, nude o vainilla (más natural) en la línea del agua con el fin de dar la sensación de un globo ocular más amplio.

Hay que delinear los ojos por fuera de la línea de agua con lápiz o pincel con sombra y marcar levemente la V externa del ojo.

Ojos saltones

El eyeliner es tu mejor amigo a la hora de conseguir un resultado favorecedor que estreche y alargue los ojos. Hay que delinear el ojo por completo (tanto arriba como abajo), incluyendo el lagrimal y la línea de agua inferior.

Si además difuminas ligeramente este delineado, disimularás mejor el volumen del párpado.

Ojos alargados o asiáticos

Se caracterizan por tener un párpado móvil muy pequeño y una forma elevada en su extremo. En este tipo de ojos hay que aplicar la sombra más clara y luminosa en el hueso de la ceja y el lagrimal.

Difumina muy bien una sombra intermedia sobre todo el resto del párpado.

La sombra más oscura se extenderá en la línea de pestañas y el pliegue del ojo.

Puedes una apariencia de ojos más redondeados delineando el párpado superior e inferior dándole más énfasis en la sección central de cada uno, justo en la zona del iris.

Ojos caídos

Tus ojos son caídos si su extremo exterior está hacia abajo. A veces también cae el párpado móvil, dando la sensación de lo que se llama mirada dormilona. Hay que contrarrestar esa caída de párpado ya que se asocia con el envejecimiento progresivo natural de la piel.

La clave reside en levantar el ojo dibujando un rabillo diagonal que tienda hacia arriba y hacia el final de la ceja. Lo mejor es hacerse la raya con los ojos abiertos para poder ir corrigiendo cada paso.

Lo ideal es usar una sombra luminosa en el hueso de la ceja para dar luz a la mirada. Esta sombra más clara la aplicarás también sobre el párpado móvil y a lo largo del extremo interior de las pestañas inferiores.

El tono intermedio se aplicará en la parte superior del pliegue del párpado y lo extenderás con cuidado a lo largo del hueso de la ceja.

La sombra oscura se aplicará también en diagonal hacia el extremo externo y se difuminará bien en forma de V para evitar un pegote de maquillaje bajo el párpado superior.

No olvides aplicarte rimmel tanto en las pestañas superiores como en las inferiores.