¿Comprar ropa y que te llegue cuándo termine la cuarentena? Estas son las marcas españoles que se unen a la entrega aplazada

View this post on Instagram

Como sabéis el online sigue funcionando con normalidad, pero de repente, de la noche a la mañana nos cierran también todos los talleres, nos paralizan todas las producciones, la temporada por la que más apostábamos.😔 Eso significa que cuando salgamos de esta, quizás no tengamos stock suficiente para remontar, y para qué mentir, es una PUTADA. Un palo más que toca asumir y entender, es por precaución.. pero miento si digo que esto no se nos está haciendo a ratos muy cuesta arriba, como a todos, claro. Trato de centrarme en no parar, en exprimir al máximo cada segundo, bien para seguir trabajando, para enseñaros todo aquello que sale o bien para seguir a tope con lo más importante, las mascarillas! 🙌🏻 para colmo hoy casi nos obligan a dejar de producir mascarillas en un taller por no tener el permiso impreso, esto es TERRIBLE. Saldremos de esta, lo haremos habiendo aprendido mucho por el camino, y con miedo, porque todo esto da MUCHO MIEDO! Gracias por cada compra, tengo los mails activados y cada compra que entra doy un salto de alegría. Sois el motor de todo esto y no me cansaré de daros las GRACIAS!! —— Y después de enrollarme de más, lo que venía a decir es que llevo la blusa SINTRA🙊, que nos ha traído luz en estos días! ✨💞