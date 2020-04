Paula Echevarría tiene el truco para seguir quemando calorías después de entrenar en casa

Paula Echevarría fue una de las primeras celebrities en #quedarseencasa con motivo de la cuarentena por coronavirus y las medidas decretadas por el Gobierno para frenar la expansión de la pandemia. Esto explica también que fuera una de las primeras en mostrarnos su uniforme para teletrabajar con estilo. En nada se parece, como pudimos comprobar, a ese por el que ha optado Dulceida estos días, así que se podría decir que hemos asistido a un auténtico duelo de estilo. Lo que está claro es que Paula Echevarría está especialmente favorecida incluso con sus básicos primaverales para estar por casa y parte de la “culpa” la tiene en este sentido el ejercicio físico. Paula Echevarría entrena a diario con su chico por vía online en conexión directa con Iñaki García, que es su entrenador personal. Así nos va contando trucos para quemar más calorías y recientemente nos ha revelado cómo podemos hacer incluso cuando ya hemos puesto fin a nuestro entrenamiento.

El truco de Paula Echevarría pasa por tomarse un vasito de agua con hielo, zumo de limón, hojas de menta y jengibre. La actriz ha dicho en Stories que esta es una bebida que su novio, Miguel Torres, le prepara después de entrenar para reponerse del ejercicio. ¡Pero el secreto no termina aquí!

Resulta que Paula Echevarría ha revelado a sus seguidores que, por consejo de su personal trainer, no come nada durante la hora siguiente a haber terminado la práctica. ¿La finalidad? Seguir quemando calorías incluso después de haber hecho ejercicio físico. En este sentido hay que decir que las opiniones de los experto son diversas. Hay quienes sostienen que, para evitar que nuestro cuerpo entre en catabolismo, lo mejor es hacer una pequeña ingesta. Así una lonchita de pavo podría ser una buena idea. Lo que no haremos será inclinarnos por una comida copiosa. De cualquier forma, lo mejor es siempre que te dejes asesorar por un profesional que sepa analizar tu caso particular porque tu condición física, hábitos y objetivos van a determinar lo que debes hacer en cada momento. ¡Cada cuerpo es un mundo! ¡No siempre las soluciones de otros funcionan en nuestro caso!