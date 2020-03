Paula Echevarría vs Dulceida: dos looks totalmente diferentes pero igual de ideales para teletrabajar con estilo (incluso en cuarentena)

Mantener una actitud positiva es primordial para que esta cuarentena no afecte (al menos no demasiado) a nuestro estado de salud, ni mental ni físico. Por ello, los expertos recomiendan que es vital dejar de lado del pijama. Vestirnos cada mañana, aunque sea con ropa más cómoda y funcional que la que solíamos llevar al trabajo, conseguirá que nos sintamos más activas, más realizadas. Es un hecho. No quiere decir que por no salir a la calle debamos de perder las rutinas, ni el estilo, ¿Verdad?

Así lo están demostrando nuestras influencers y celebrities de cabecera durante este aislamiento, dejando casi a diario sus looks para teletrabajar. Joggings, chándals, sudaderas, camisas oversize... Todo vale, la cuestión es saber llevarlo a tu terreno para que te sientas realmente cómoda al enfundarte en cualquiera de ellos.

Hoy mismo, Dulceida y Paula Echevarría, como sucede desde que diera comienzo la cuarentena, no han dudado en compartir con sus millones de seguidores, sus apuestas para pasar el día. Dos opciones totalmente opuestas, una más estilo casual y la otra en clave sporty, que sin embargo resultan igual de aptas para pasar esta cuarentena. Comodidad, estilo y funcionalidad. ¿Cuál eliges?

Mientras que la actriz, siguiendo con su fórmula más efectiva, ha vuelto a rendirse a los shorts, en este caso en tono gris y de H&M, y la sudadera, de su firma Space Flamingo, para hacer frente a esta cuarentena; Dulceida ha querido demostrar que el traje también sirve para estar en casa, eso sí con un tejido más cómodo y elástico y combinado también con sudadera.

Estilismos diferentes, adaptados al estilo de cada una, que pueden ser nuestra mejor inspiración para estos próximos días. Mira tu armario, sigue los consejos de quienes más saben de moda, y anímate a crear looks diferentes cada día. ¿A qué esperas?