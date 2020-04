¿Vender tu ropa (más exclusiva) para luchar contra el coronavirus? Esta es la idea de Pelayo Díaz

View this post on Instagram

It’s time to be generous! I’m spending all day selecting and photographing luxury pieces from my wardrobe to donate to @Vestiaireco and all funds will be donated to fight against COVID-19! Stay tuned and #stayhome 📸👛👜👟🕶 Es el momento de ser generosos! Llevo varios días seleccionando y fotografiando piezas de mi vestidor que se venderán en @Vestiaireco para recaudar fondos y cuyos beneficios destinaré íntegramente al Hospital La Paz de Madrid. Bolsos, calzado y otros accesorios exclusivos, piezas icónicas o artículos limitados que ya no se venden estarán a vuestro alcance por una buena causa. Y además aprovecho para pediros sugerencias: Hay alguna pieza de mi armario que siempre quisisteis y os gustaría que vendiera? Estad atentos que todo estará listo muy pronto, y mientras tanto #quedarosencasa #yomequedoencasa