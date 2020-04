GalaMask: las primeras mascarillas (no sanitarias) que potencian tu look

View this post on Instagram

¡𝐘𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐮 𝐆𝐚𝐥𝐚𝐌𝐚𝐬𝐤 𝐝𝐞 𝐑𝐄𝐆𝐀𝐋𝐎 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐬𝐡𝐨𝐩!⁣⁣ ⁣⁣ ¿Cómo conseguirla? Tienes tres opciones:⁣⁣ ⁣⁣ - Haz una donación de 10 o 25€. Los beneficios íntegros irán destinados al proyecto de lucha contra el #Covid19 que lleva a cabo @cruzrojaesp ✨ Directamente te haremos llegar con ENVÍO GRATIS tu #GalaMask a casa. ⁣ ⁣ - Pídela gratis, solo pagando los gastos de envío. ⁣(4,50€)⁣ ⁣⁣ - Hemos activado 15% de descuento en TODA LA WEB, SIN LÍMITES con el código GALAMASK y hemos subido muchas prendas al Outlet ⚡️Tendrás gastos de envío gratis y la #GalaMask. ¡Aprovéchalo!⁣ ⁣⁣ Tienes toda la información en el link de la bio y unos stories explicativos que vamos a dejar en destacados. Cualquier duda, escríbenos. ⁣ ⁣⁣ Es 𝐌𝐔𝐘 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄 que recordéis que las mascarillas no son sanitarias y su eficacia depende del cumplimiento de las recomendaciones. Necesitas incluir un filtro y lavarla con agua y jabón después de cada exposición.⁣⁣ ⁣⁣ ¡Gracias por apoyar la iniciativa 🖤! Un abrazo de parte de todo el equipo.⁣