Madame de Rosa sigue luchando contra el coronavirus: “El ‘bicho’ me ha cogido cariño, pero lo venceré”

Esto fue semanas antes de que todo estallara, Aida tenía problemas para crear un look y Pelayo y yo decidimos ayudarle... Ajenos a lo que nos esperaba, yo la más escéptica de los tres, calmándoles diciendo que aquel virus de la lejana China era una gripe más... sin imaginar lo ciega de información que estaba. Estos días hablo de mis compañeros sanitarios pero no puedo dejar atrás a estos compañeros de los que me siento increíblemente orgullosa, los que os entretienen a diario, labor que ahora no es nada fácil y es tremendamente importante... Estos dos son los que más quiero y esta foto me transporta a un momento feliz, haciendo el bobo y riéndonos de nosotros mismos. Os echo de menos y no veo el momento de abrazaros fuerte ❤️