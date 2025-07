Estas son las horas que deberías dormir para evitar un rostro cansado

Dormir bien es una manera de autocuidarse. No solamente está enlazado con la energía durante el día, sino que también con la apariencia de nuestro rostro. Una clara muestra de que hemos reposado pocas horas o no lo hemos hecho adecuadamente es un rostro cansado, como el hinchazón o la mirada fatigada. Todos somos conscientes de esta condición, pero muchos no saben que también importa (y mucho) la cantidad de horas de descanso necesarias.

El estrés o la ansiedad es uno de los signos de envejecimiento, de la misma manera que el hecho de descansar bien. Los especialistas recomiendan dormir entre 7 y 9 horas en el caso de los adultos para despertarse con un rostro despejado. No obstante, es cierto que debido al estrés muchos de nosotros no conseguimos cumplirlo, hecho que puede ocasionar el empeoramiento de la dermis o una envejecimiento prematuro. Aunque utilicemos una skin care correcta o parches para los ojos, en ocasiones va mucho más allá. Ya adelantamos que hemos recopilado unos sencillos pasos para evitar este camino, y es que debemos comenzar a crearnos un horario concreto sobre a qué hora acostarnos y a qué hora levantarnos o evitar las pantallas justamente antes de ir a la cama. Poco a poco debemos ir creando nuestra propia rutina, donde también debemos tener cuántas horas dormimos, puesto que está directamente relacionado con nuestro rostro. Para ello, hemos acudido a las declaraciones de la dermatóloga María Garayar y saber cuántas son las mínimas exactamente.

Así puedes conseguir un rostro despejado según una dermatóloga

Según María Garayar, deberíamos cumplir las 8 horas de descanso para conseguir un rostro descansado. También, hemos recopilado otros métodos para complementarlo y conseguir mayor resultado."Además de dormir las horas necesarias y teniendo en cuenta la genética y la fisionomía facial de cada uno, existen varios factores que influyen en cómo despertarnos al día siguiente, especialmente en la zona periocular, donde la retención de líquidos y la inflamación pueden hacernos vernos más cansados", comenta la experta. Entre ellos, encontramos cenar alimentos muy salados, tomar bebidas con cafeína o alcohol por la noche, dormir en ambientes calurosos o boca abajo. Como otras soluciones, también podemos aplácanos el contorno de ojos con suaves masajes de dentro hacia afuera para estimular el drenaje linfático y evitar la exposición a pantallas antes de dormir.

También es especialmente importante cuidar la piel antes de dormir. "Sobre todo es fundamental tenerla limpia y aplicar productos adecuados, puesto que nos ayudará a despertarnos con un rostro más luminoso y descansado. Algunos de ellos son contornos de ojos que contengan ingredientes como ácido hialurónico, cafeína, vitamina C, péptidos o niacinamida", comenta Garayar. Este tipo de productos mejoran la hidratación, reducen el hinchazón y aportan luz a la mirada. Y por supuesto, también podemos hacer recurso de tratamientos en clínicas dermatológicas que pueden ayudarnos a conseguir un aspecto de cara más descansada, independientemente de los hábitos diarios: luz pulsada o toxina botulínica, que relaja la mirada.

Aunque tengamos otras alternativas, dormir bien es uno de los tratamientos más efectivos, intercalándolo con los consejos que nos ofrece la dermatóloga. Y ahora más con la ola de calor en España, que nos dificulta conseguir un descanso óptimo.