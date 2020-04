¿Cómo puede beneficiar el cambio de armario a tus emociones? 5 reglas de oro para el cambio de armario perfecto

Pon en marcha el “decluttering” y llévalo al siguiente nivel. Este término significa “deshacerse de aquello que ya no se utiliza” y el cambio de armario es su momento perfecto. Según Núñez, “es recomendable aprovechar el cambio de armario para desprendernos de muchas prendas para aligerar el contenido del armario. Esto suele ayudarnos a tener más tranquilidad mental, sabemos que lo que hay es útil, nos sirve, nos gusta y no nos deprime”. Aquí podemos encontrarnos con cuestiones emocionales, y Núñez vuelve a apelar al “decluttering”: “ Muchas prendas están ligadas a un recuerdo y creemos que, si nos deshacemos de ellas, estamos menospreciando esa vivencia . Para lograr desprendernos de estas prendas, podemos darlas a personas que las puedan utilizar, eso disminuye nuestra sensación de derroche. El beneficio obtenido de deshacernos de ellas será superior a las ventajas de mantenerla: Facilita nuestro orden físico y mental, y le proporciona más uso y disfrute a esa prenda por otras personas (es de justicia que las cosas que no usemos las puedan utilizar otras personas antes que tirarlas)”.

Organiza las prendas. En el proceso del cambio de armario pasamos de tener menos ropa, pero que ocupa mucho espacio (abrigos, bufandas de lana, botas...) a más ropa, pero más ligera. Esto significa tener que gestionar un volumen mayor de prendar. Para facilitar la elección cada día de la vestimenta que llevamos -una tarea que en las familias más numerosas es todo un quebradero de cabeza-, desde wallapop se recomienda ordenar la ropa por categorías y colores. “El orden y la organización evita la sensación de no tener a mano lo que uno pueda necesitar un día específico porque no lo encuentra o no está a mano. Incluso podría llegar a causar tristeza, al tener que enfrentar a imprevistos. Y el no poder tener todo ordenado y organizado a tiempo causa sensación de no tener control de la situación, del tiempo, del ritmo de vida”, comenta Núñez.