María Pombo revoluciona Instagram con estos vaqueros de Mango (para estar en casa con estilazo)

¿Con vaqueros en casa? María Pombo se puso ayer estos de Mango y fue sacarlos en sus stories y revolucionar a todas sus seguidoras. ¿El problema? Que María no encontró el enlace para dejarlo en sus stories para que sus seguidoras también los pudieran comprar, pero nosotras que tenemos un máster en encontrar ropa, hemos dado con ellos. Bueno la verdad es que hay truco, y es que yo ya me los había comprado antes de la cuarentena por coronavirus en España y solo he tenido que ir a mis pedidos para encontrarlos... ¡Pero igualmente, aquí los tenéis!

Se trata del modelo Jeans straight-fit rotos decorativos que está disponible en web en todas las tallas y cuesta 39,99€. El clásico denim sin tejido elástico para quienes buscan un estilo atemporal. Diseño crop. Straight-fit. Tiro alto. Detalle rotos decorativos. Lavado medio. Tejido de algodón sostenible. Dos bolsillos laterales. Bolsillo portamonedas. Dos bolsillos de parche en la parte posterior. Trabillas. Cierre de cremallera y botón.