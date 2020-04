5 consejos de una nutricionista para alimentarse durante el confinamiento

View this post on Instagram

Sigo con las recetas dedicadas a la energía de la tierra! . Primero de todo la Tierra en Mtc = DIGESTION. Por lo que sus órganos son: Estómago y bazo-pancreas. Se llama también Jiao medio (fuego intermedio) y corresponde al 3 Chakra en Ayurveda. . Hay una forma sencilla de saber qué alimentos son para la tierra y eso es por...el color! Son los colores ANARANJADOS. . 🥕🥔🌽 . Ejemplos: calabaza, zanahoria, boniato, mango, papaya, cereales integrales (arroz integral, avena, centeno), plantas como la regaliz, cáscara de mandarina. . ⛔ No os hagáis lío con los cítricos: naranjas y mandarinas no mejoran la tierra, y yo las uso muy poquito en la alimentación. . 🕖🕚 Las horas de los órganos de la Tierra son por la mañana: 7:00-9:00 Estómago y 9:00-11:00 para el bazo. . 🏜🏞 Aunque vayan de la mano, el bazo necesita alimentos más "secos" como los cereales. En cambio el estómago, más jugosos, como la papaya. . ⚠️ Recordad: la clave está en el EQUILIBRIO de todos los ingredientes de un plato, del momento en que lo tomemos, la frecuencia en nuestra alimentación habitual. . La receta de hoy es Earth Curry: . Es una receta más healthy y equilibrada que un curry normal. . Para unas 4 raciones: . 1/2 calabaza pequeña . 1 boniato pequeño . 3 zanahorias . 1/2 granada . 1/2 caso de leche vegetal de coco arroz . 1/2 cucharadita de garam masala o curry de madras . 1/2 taza de arroz integral mejor, yo solo tenía basmati (si tenéis cardamomo verde y agua de rosas para el arroz genial) . 1 cucharada sopera de cilantro picado, hierbabuena picada y jengibre rallado. . 1) poner la calabaza, boniato y zanahorias en bandeja de horno, cortados a rodajas grandes, las zanahorias por la mitad. A 170° durante 30 min aprox. 2) cocer el arroz con 3 veces la cantidad de agua. Le añadí 1 cda de agua de rosas y 1 cardamomo verde majado para darle más sabor. 3) en cazuela a fuego bajo, ponemos 1-2 cucharadas de aceite de coco o de oliva, añadimos las especias hasta que se agreguen al aceite, añadimos las verduras cortadas a daditos, mezclar durante 1 min y añadimos leche de coco arroz. Dejamos cocer. 4) servimos junto hierbas y granada. . #healthyfood #healthy #tcm #mtc #nutrition #holistichealth