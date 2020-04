India Martínez y la realidad durante la cuarentena: “Me gusta verme más en forma pero este es mi ‘yo’ confinado”

View this post on Instagram

La cama desecha y 3 kilos de más... me gusta verme más en forma pero este es mi “yo” confinado y un poco más sedentario. ¿Como me veis? 🙈 Ayer prometí que hoy empezaría a entrenar y os enviaría una foto. Aquí está la foto jejejeje 😂😘😘 💪🏽#yomequedoencasa