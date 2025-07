El bikini de Victoria Federica en sus vacaciones en el sur de España es de una firma catalana y es el más favorecedor del verano

Victoria Federica está disfrutando de unos días de descanso en el sur de España, y como ya es habitual en sus escapadas de verano, ha compartido un look de baño que no ha pasado desapercibido. La royal ha posado con un bikini de aire minimalista y diseño elegante que ya se ha convertido en uno de los más buscados en redes sociales. Pero lo que más ha llamado la atención no es solo lo bien que le sienta, sino el detalle de que pertenece a una firma catalana de moda de baño que está conquistando Instagram: Lia Swimwear.

Lia Swimwear es una firma catalana con una filosofía clara: bikinis con patrón favorecedor, materiales cómodos y un enfoque estético donde menos es más. Sus diseños están pensados para mujeres reales que quieren sentirse bien en su piel, sin necesidad de artificios. No es de extrañar que influencers y prescriptoras de estilo como Victoria Federica se hayan rendido a sus propuestas. En las imágenes que ha compartido, Victoria aparece con la melena suelta, sin apenas maquillaje y con una actitud relajada, demostrando que no necesita grandes producciones para brillar. El look transmite naturalidad, seguridad y esa elegancia innata que caracteriza su estilo personal.

El bikini catalán de Vicoria Federica

La nieta del Rey Juan Carlos ha apostado por un conjunto de dos piezas en tono marfil con ribetes marrones, una combinación de colores que realza el bronceado y resulta especialmente favorecedora. El modelo pertenece a la colección de verano de Lia Swimwear y está compuesto por el top Malé Ivory, con forma triangular y tirantes ajustables, y la braga Maldivas Bottom Ivory, con cintura regulable y corte tipo cheeky, que alarga visualmente la pierna y estiliza la figura.

Victoria Federica en bikini. @vicmabor

Ambas piezas están confeccionadas en un tejido de alta calidad que, como advierte la marca, puede volverse sutilmente transparente al mojarse dependiendo del tono de piel y del contraste. Este efecto no solo aporta un punto sexy, sino que habla también de la honestidad y atención al detalle de una marca que se está haciendo un hueco a base de diseños sencillos, naturales y muy bien pensados.

Top Bikini. Lia Swimwear

El bikini que ha elegido cuesta en total 88 euros (49 euros el top y 39 euros la braguita) y aún está disponible en la tienda online de la marca, aunque algunas tallas empiezan a agotarse tras la publicación de las imágenes. Si este verano estás buscando un bañador cómodo, bonito y con sello español, el conjunto de Lia Swimwear que ha lucido Victoria Federica es, sin duda, una apuesta segura.