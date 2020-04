Paula Echevarría: “Cada día me cuesta menos vestirme para estar en casa esta cuarentena”

“Sabéis qué?.. cada día me cuesta menos vestirme para estar en casa.. Al principio se me hacia bola claro, acostumbrada toda la vida a llegar a casa y desvestirte cuanto menos era raro vestirse para estar en el sofá.. pero después de 44 días os diré que veo de lo más normal vestirme, maquillarme ... solo me falta el tema zapatos... como siga la cuarentena aun me veréis en tacones! Vosotros como lo llevais?”. Eso nos contaba anoche Paula Echevarría en su cuenta de Instagram mientras lucía un vestido de Mioh en tonos azules y blancos que resaltaban su moreno. ¿Y vosotras? ¿Os cuesta menos?

El vestido que lleva Paula Echevarría es el modelo Bahamas de la marca Mioh. Un diseño de chifón estampado paisley en tonos azules y blancos que resaltan su tono moreno de estos días de tomar el sol en esta cuarentana por coronavirus en España. Un vestido con escote cruzado en pico, manga 3/4, puño con botones joya y falda acabada en volante. ¿El precio? 173€ y está disponible en todas las tallas en la web de la marca.