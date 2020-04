Ana Antic: “A mi padre no le gustaba perder ni al ajedrez”

El mundo de futbol está de luto por la muerte de Radomir Antic, fallecido el pasado 6 de Abril. Gran futbolista que jugaba de defensa y maravilloso entrenador Serbio, fue el único técnico que llegó a entrenar al Real Madrid, al F.C. Barcelona y al Atlético de Madrid. Con este último consiguió una Liga y una Copa del Rey. Dirigió durante dos años (2008-2010) a la selección de fútbol de Serbia. Un hombre que ha aportado tanto al mundo del deporte y que se convirtió en una gran leyenda del fútbol.

Su primer equipo fue el Sloboda Užice y la mayor parte de su carrera transcurrió en el Partizán de Belgrado.

Radomir Antic deja un gran hueco en la radio, donde fue comentarista durante muchos años, primero en la SER y luego la COPE, siempre ligado al equipo de Paco González y Pepe Domingo Castaño, aunque también era comentarista asiduo en Radio MARCA.

En las ocasiones que coincidí con él fue muy entrañable y cercano. Nos contaba anécdotas de los seis culturas de los diferente países donde había vivido.

El presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo le ha querido dedicar unas palabras muy conmovedoras al que fue su amigo, Rado: ”Fue un gran entrenador, pero muchísimo mejor persona. En el Atlético de Madrid todos le consideramos como uno de los nuestros. Ha sido una gran pérdida para su familia, para el Atlético de Madrid y para el mundo del fútbol en general”

Fernando Hierro, ex jugador de Real Madrid: “Radomir Antic y su familia siempre han tenido mi mayor afecto y admiración. Rado es alguien que me cambió la vida, porque cuando yo empecé a jugar en el Real Madrid de defensa, el me dijo que yo aún era muy joven para jugar de defensa, que yo todavía tenía mucho que dar, y cuando me puso de centrocampista tuve la posibilidad de meter muchos goles; ese año fue maravilloso. Yo siempre le estaré eternamente agradecido por haberme enseñado a ser mucho más profesional, a cambiar mi mentalidad y a tener una dimensión mucho más amplia de a dónde podía yo llegar como jugador. Ese es su legado hacia mi.”

Danko Prokic, el ex embajador de Serbia en España: ”Radomir fue un querido amigo para mí. Conocí a su querida esposa Vera, hijos Dusan y Ana. Me acuerdo que Radomir atendía, siempre cuando podía, a todos los acontecimientos vinculados con su querida Serbia – la exposición que organizamos con la Fundación Telefónica en honor del inventor serbio Nikola Tesla y muchos eventos más… .Atesoro muy gratos recuerdos de él y su familia y les envío todo mi apoyo en estos momentos tan difíciles.”

Gran amante de su familia, en los últimos años su gran privilegio fue ver crecer a sus nietos. Y quién mejor que su hija Ana para hablarnos de Rado.

Ana Antic, Licenciada en Economía y Diseño de Interiores, estilista de celebridades como Kylie Minogue, Sara Carbonero, Elsa Pataky, Adriana Lima o Georgina Rodriguez y Directora de Clientes en España de Dior. Habla a la perfección cuatro idiomas, gracias en gran parte, al trabajo de su padre, que la obligó de niña a cambiar de colegio 11 veces

P.- Ana, háblame de tu padre. ¿Qué recuerdos tienes de él?

R.- Su amor, nobleza, su saber estar y la eterna sonrisa que nos iluminaba a diario.

P.- ¿Cómo ha influido tu padre en tu vida?

R.- Era el gran pilar de mi familia! Éramos 4 pero 1. Es difícil imaginarse nuestro día día sin él. Mi hermano y yo desayunábamos con mis padres casi todos los días y nos llamábamos muchas veces. En julio hacían 50 años de casados mis padres y 53 juntos....

P.- ¿Destacarías algún buen consejo que te diera tu padre?

R.- Muchos la verdad. Pero sobre todo que la vida era para los que la jugaban a ganar. Que defendiera a los míos siempre y que hiciera lo mejor con lo que disponía y no con lo que no tenia. Pero el era un libro abierto y un gran psicólogo. Para muchos jugadores no solo era un mister sino un padre.

P.- Tu padre estudio ingeniería mecánica, fue boxeador, campeón de ajedrez y una gran leyenda del fútbol. En su personalidad destacan su buen carácter, su inteligencia, y de forma especial, su gran conversación. ¿Se ponía de mal humor cuando su equipo perdía?

R.- No le gustaba perder ni en ajedrez en casa. Era un ganador nato. En el coche después de los partidos perdidos había silencio y cuando ganábamos íbamos a celebrarlo. Allí todos podíamos opinar jaja.

P.- Dicen que detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. Háblame de Vera, tu madre.

R.- Mi madre estuvo durmiendo en n el hospital con mi padre los últimos 3 meses, ella era la hija del presidente del primer equipo donde jugo mi padre con 18 años. Desde entonces no se volvieron a separar hasta el 6 de Abril que aun no nos lo creemos.

P.- ¿Qué te gustaría dedicarle en el Día de la Madre?

R.- Yo el día del padre les regalaba a los dos porque para mi son 1 y este día lo mismo. Mi madre sin duda es un ejemplo para todas las mujeres, lo dicen todas mis amigas y la gente que la conoce.

Gracias Ana.

Desde aquí mi mas sentido pésame a la familia y mi homenaje. D.E.P