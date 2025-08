La Princesa Leonor sorprende junto al Rey Felipe VI con su look más boho-chic, blusa con bordados y pantalones blancos

No estaba previsto que en la mañana de sábado se viera a la Princesa Leonor por las calles de Mallorca, pero parece que ser que la heredera al trono no ha querido perderse la oportunidad de apoyar a su padre en una de las regatas más importantes de la temporada. Así la hemos visto, con la naturalidad que la caracteriza y con la felicidad de una hija que por fin puede pasar tiempo de calidad junto a su familia, de la que recordemos estuvo separada gran parte del año en su travesía en 'El Cano'. Esta sorpresa nos hace pensar que van a haber muchas más a lo largo del mes de agosto y seguramente vayamos a ver más de la Reina Letizia y sus hijas de lo que se conoce, así que estaremos atentas para no perdernos ni un detalle.

Cada vez lo vamos teniendo más claro, la Princesa Leonor ha heredado de su madre el gusto refinado por la moda y a un par de meses de cumplir los 20 años, su Alteza Real se erige como una de las jóvenes con más estilo de las coronas europeas, prueba de ello todos y cada uno de los looks que hemos ido viendo este mes de julio desde Girona a Mallorca, donde los vestidos blancos y los trajes de invitada perfecta han sido un desfile de sofisticación del que estamos segura la Reina Letizia ha sido partícipe.

El look boho-chic de la Princesa Leonor en la Copa del Rey de vela

Hablemos del look tan acertado con el que se ha acercado Leonor a acompañar a su padre en una jornada tan especial para él. Lejos de las formalidades protocolarias a las que está acostumbrada la Princesa, hoy al igual que en la noche jueves, la hemos visto mostrando su lado más cercano y natural. Con un look que cualquier chica de 19 años podría llevar este verano, una oda a la estética boho-chic que tanto está triunfando en 2025. Porque, sí, Leonor es la heredera al trono, pero como en más de una ocasión ha dejado claro, no es para nada ajena a las tendencias actuales, de ahí que su elección estilística sea tan actual como apropiada.

La Princesa Leonor con look boho-chic en Mallorca. Gtres

En la parte de arriba, blusa de manga corta en color marrón con bordados florales y ligeros troquelados aportan ese aire más bohemio-cuidado, que ha combinado con el uniforme (no-oficial) de una mañana de verano en una isla como Mallorca, unos pantalones blanco de corte recto y fluido, estos ponen el punto casual y relajado al estilismo. Y como calzado, las mismas sandalias planas de cuero marrón con las que se fue al cine con su madre y su hermana hace unos días. Y que todo apunta a que van a ser las protagonistas de muchos de sus looks en los próximos días.

Detalle sandalias Princesa Leonor. Gtres

Con este estilismo tan relajado, acertado y favorecedor para su edad, Leonor sigue construyendo su imagen personal como futura reina de España, y nosotras solo podemos decir que lo bohemio le sienta de maravilla, y que estamos impacientes por ver que más se esconde en su maleta real para las próximas semanas.