DIY: Cómo convertir un viejo vestido en un perfecto look para estar en casa

View this post on Instagram

Por fin me estreno en este ámbito que tanto me gusta. Muchas gracias por animarme a hacerlo... no me hubiera lanzado sin vuestro apoyo😊❤️ Espero que os guste mucho mucho! Comentadme si os ha gustado, y pasadme fotos si lo hacéis!!! 🥰🥰🥰