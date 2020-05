Mery Turiel ha encontrado el look de primavera perfecto para estar en casa (o salir a pasear) y no perder el estilo

El mes de mayo ha comenzado, lo que en nuestra cabeza es sinónimo de días soleados y looks repletos de color. Todavía no podemos salir a la calle, al menos no tanto como nos gustaría, pero si podemos empezar a crear nuestros outfits diarios con piezas más propias de la época en la que nos encontramos y empezar a llevarlos para teletrabajar o deslumbrar en las habituales videollamadas. ¡Adiós pantalones largos, hola crop tops! Un cambio de pensamiento que por fortuna ya han empezado a seguir nuestros referentes de estilo; es el caso de Mery Turiel que ya ha compartido su primera idea para estas próximas semanas. Y tiene todo para conquistarte: la comodidad como protagonista, unas tonalidades de ensueño y el sello low cost.

Tras deleitar a su legión de seguidores con un chándal tie-dye perfecto para la cuarentena, la influencer madrileña ha sorprendido con una nueva y acertada elección para estar en casa formada por unos sencillos shorts fluidos en tono rosa y talle alto, y sudadera en crudo con fruncido y detalle de volumen en los hombros, todo ello de la colección Homewear de Pull&Bear. Como toque final, Mery ha añadido a su peinado un delicado coletero estampado en forma de lazo, donde despuntan los tonos rosas y crudos, también de la firma de Inditex. ¿El resultado? Una auténtica maravilla.

Un look sencillo pero eficaz con el que además de estar cómoda en casa mantendrás tu particular estilo. Y lo mejor es que las tres piezas elegidas por Mery Turiel están disponible en la web de la firma para todo aquel que quiera seguir sus pasos: la sudadera tiene un precio de 19,99 euros, las bermudas 12,99 euros y el coletero 4,99 euros, así que será difícil resistirte a alguna de ellas.