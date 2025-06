Soy editora de moda y estas son mis primeras compras de las rebajas de Zara verano 2025

Llevábamos semanas esperándolas, guardando favoritos y analizando lo que merecía (o no) la pena. Las rebajas de Zara ya han comenzado oficialmente el 25 de junio en la web y el 26 en tiendas físicas y no hay tiempo que perder: las mejores prendas vuelan, y algunas ya empiezan a colgar el cartel de agotadas. Como editora de moda y asidua en compradora en Zara, he decidido compartir con vosotras todo lo que he metido en mi primera cesta de rebajas, porque ya sabéis lo que dicen, compartir es de guapas. Y no, esta vez no esperes básicos de armario atemporales, sino prendas que lo tienen todo para convertirse en iconos del verano 2025.

Desde diseños bordados con aire artesanal hasta vestidos lenceros y accesorios con encanto marino, esta es la selección que yo, como experta en tendencias y amante del estilo boho-chic, he fichado nada más arrancar las rebajas. Todo con descuentos que superan en muchos casos el 30% y que, si me preguntas, también deberían estar en tu cesta.

Las prendas de las rebajas de Zara que una editora de moda ya tiene en su cesta de la compra

¿Mi estrategia como editora? Ir directa a por esas piezas que marcan la diferencia: prendas que parecen de firma, tejidos especiales, siluetas favorecedoras y detalles virales que ya hemos visto en redes (y que vamos a ver aún más). Lo mejor de todo: están todas rebajadas y disponibles ahora mismo… aunque probablemente no por mucho tiempo.

Top bordado zw collection (rebajado un 39% a 17,99 euros)

Top bordado zw collection. Zara

Una delicadeza total: tirantes finos, encaje en los bordes y un bordado floral central que parece sacado de un mercadillo vintage en el sur de Francia. Ideal para combinar con vaqueros rectos o con su bermuda a juego.

Bermuda bordada zw collection (rebajada un 44% a 19,99 euros)

Bermuda bordada zw collection. Zara

Sí, el 'total look' existe y es este. Cintura elástica, bordados en tonos vivos y un aire veraniego insuperable. Perfecta para pasear por la ciudad o perderte por la costa.

Top espalda descubierta bordados (rebajado un 30% a 17,99 euros)

Top espalda descubierta bordados. Zara

Minimalista por delante, wow por detrás. Este top en tono chocolate tiene escote halter y espalda descubierta, con bordados tono sobre tono que le dan textura y elegancia. Suma puntos con el pantalón a juego.

Pantalón bordados (rebajado un 49% a 19,99 euros)

Top espalda descubierta bordados. Zara

Pata ancha, caída fluida y bordados a juego que lo elevan todo. Uno de esos pantalones comodín que estiliza y te hace sentir bien vestida sin esfuerzo.

Vestido midi lencero (rebajado un 34% a 29,99 euros)

Vestido midi lencero. Zara

Ligero, romántico y en color azul celeste. Su silueta fluida y el detalle de encaje blanco le dan ese toque 'french girl' con el que esta editora está obsesionada. Añádele un collar grande y sandalias planas y ya tienes lookazo.

Vestido minimal tirantes zw collection (rebajado un 27% a 25,99 euros)

Vestido minimal tirantes zw collection. Zara

Un básico infalible para las noches de verano. Liso, recto, de tirantes finos y en blanco roto: el tipo de vestido que grita lujo silencioso por donde lo mires y que puedes reinventar cada verano.

Vestido volantes asimétrico zw collection (rebajado un 39% a 29,99 euros)

Vestido minimal tirantes zw collection. Zara

En tono mostaza suave, con volantes estratégicos y escote ajustable con cordón. Es la definición de vestido bohemio que nunca falla en los días de más calor.

Camiseta oversize texto (rebajada un 37% a 9,99 euros)

Camiseta oversize texto. Zara

'Look busy at work'. Lo dice todo. Una camiseta cómoda, divertida y perfecta para llevar con pantalones fluidos, falda satinada o incluso encima del bikini.

Pack 2 collares charms marinos (rebajado un 34% a 21,99 euros)

Pack 2 collares charms marinos. Zara

Sol, conchas, coral rojo, caracolas… si la 'Sirenita' fuera una realidad este sería su collar del verano 2025. Es el tipo de accesorio que transforma cualquier look básico en uno con rollazo.

Collar cuerda flor contraste (rebajado un 27% a 12,99 euros)

Collar cuerda flor contraste. Zara

El tipo de collar que las editoras de moda llevamos en la maleta de vacaciones. Esta flor XL en tonos fucsia es el broche perfecto para vestidos lenceros o camisetas blancas.

Bañador halter flores (rebajado un 27% a 25,99 euros)

Bañador halter flores. Zara

Con escote halter, estampado floral delicado y una forma que favorece muchísimo, este bañador funciona igual de bien en la playa como body con pantalones blancos y sandalias de cuero.

Ya tienes la lista. Ahora solo queda actuar rápido, porque en cuestión de horas muchas de estas piezas desaparecerán. Si vas a renovar tu armario estas rebajas, hazlo como una experta: con estrategia, con estilo y con una selección como esta como punto de partida. Tu armario (y tu yo del futuro) te lo agradecerán. De nada.