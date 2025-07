Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz se visten iguales con el vestido negro de efecto tipazo perfecto para una cena de verano

Madre e hija, pero también dos iconos de estilo. Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz han demostrado una vez más su conexión no solo emocional, sino también estilística. Y es que ambas han coincidido en su último plan nocturno con un look a juego que no ha pasado desapercibido: un vestido negro de tirantes con escote recto, silueta entallada y un favorecedor efecto tipazo.

La cita fue una cena entre amigas en la que Vicky compartió mesa con tres modelos, entre ellas su hija Alba, y ambas apostaron por esta prenda sencilla, elegante y ultra femenina que reafirma el poder del black dress como fondo de armario estival. Se trata de un indispensable en el armario femenino, una pieza comodín a la que recurren las mujeres con estilo cuando no quieren arriesgar, cuando no saben qué ponerse y simplemente buscan la elegancia y sencillez. Puede adaptarse a cualquier situación gracias a la versatilidad que ofrece y resulta prácticamente imposible ir mal vestida si se lleva un vestido negro.

El vestido que comparten madre e hija

Con tirantes finos, tejido fluido y ese punto sensual sin estridencias, el vestido es una opción ideal para cenas informales con amigas, una cita especial o incluso para unas vacaciones de verano. Además, se adapta a todo tipo de cuerpos y edades, como demostraron ellas mismas: Alba lo combinó con un bolso acolchado con cadena metálica y joyas doradas, mientras que Vicky optó por una versión más sofisticada con moño pulido y pendientes XL.

Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz. @vickymartinberrocal

Este tipo de diseños atemporales se han convertido en los favoritos de muchas prescriptoras de estilo por su versatilidad, comodidad y esa capacidad de elevar cualquier plan de verano sin necesidad de grandes artificios. ¿La clave del look? Coordinar sin ir disfrazadas: una elección natural, elegante y muy poderosa que grita “como madre, como hija”.