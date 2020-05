Salma Hayek presume de canas en Instagram y lanza un mensaje

Salma Hayek ha compartido con sus cerca de 15 millones de seguidores en Instagram una de las imágenes que reflejan los estragos que en muchas de nosotras está causando el confinamiento: las raíces. Te hemos explicado cómo puedes teñir tu pelo en casa pero es normal que por miedo al desastre te hayas contenido y hayas esperado a este momento en la fase 0 cuando por fin podemos acudir con cita previa y cumpliendo las medidas de seguridad a visitar a nuestros queridos peluqueros. Es probable que Salma Hayek haya esperado también a poder ponerse en manos de los profesionales pero no se muestra apenada, ni mucho menos. La actriz está orgullosa de sus canas y así nos lo ha hecho saber.

“Be proud of your roots. Siéntete orgullosa de tus raíces”. Ese ha sido el mensaje de Salma Hayek en la mencionada red social y es que, lejos de lamentar que sus raíces estén crecidas y que sus canas hayan salido a la luz, la intérprete se muestra orgullosa y pide a las mujeres del mundo que adopten la misma actitud. En la caja de comentarios de la imagen de Hayek que ves sobre estas líneas, se pueden leer opiniones de todo tipo. Así, las hay que se suman a la forma de pensar de la artista. Otras, en cambio, aseguran que con canas no se ven favorecidas. Para estas últimas, Eva Longoria ha encontrado una solución.

La también actriz prefiere teñirse en casa con un producto de L'Óreal París que ofrece además triple protección y garantiza una cobertura resistente de las canas. En el vídeo que te mostramos sobre estas líneas, Eva Longoria nos explica cómo aplicarlo paso a paso. Ella utiliza el tono cuatro: castaño oscuro.

¿Por qué opción te decantas?