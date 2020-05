Sonia Ferrer: “El planeta está cambiando y debemos reaccionar rápido”

Sonia Ferrer González , es una gran actriz de televisión, cine y teatro, una bellísima modelo y presentadora. Además de ser una gran profesional, también es una magnifica madre de una preciosa niña. Es una mujer que irradia felicidad, sensibilidad y belleza, lo que hace que muchos hombres de nuestro país, y del extranjero, estén enamorados de ella. Nació en Barcelona de padre Catalán y madre Burgalesa. A los 12 años se fue a vivir a Francia donde concluyó sus estudios de danza clásica.

A los 19 regreso a Barcelona para realizar estudios de Técnico en Empresas Turísticas y de Locución, Redacción y Presentación en radio y televisión. Habla inglés, francés, castellano, italiano y catalán.

Hizo la mini serie de Happy House para TVE-Catalunya, presento el programa Café Cosmopolitan para Vía Digital.

Se dio a conocer en el programa Gente de TVE, cuando la descubrió Alicia Fernandez Santoaya en un casting. De 2000 a 2008 cautivó al público español con su sonrisa, su espontaneidad y su belleza. Desde entonces pasó por Telemadrid, dónde presentó el magazine “Aquí no hay playa”, copresentó junto a Melchor Miralles el programa Con Voz y Voto, estuvo un año de gira con la obra de teatro “Felices 30”, en Tele5 presentando el reality Campamento de Verano y volvió a TVE en el programa Amigas y Conocidas.

Desde febrero de 2018, triunfa todos los fines de semana en Telemadrid presentando el programa de crónica social “De todo corazón”.

Hoy en nuestro centro de estética Massumeh, entrevisto a mi amiga Sonia Ferrer.

P.- Sonia enhorabuena por tu magnifica trayectoria profesional como actriz, modelo y presentadora. Has trabajado con actrices como Lina Morgan y Maribel Verdú. ¿Te ha ayudado tu faceta de actriz en triunfar en la pequeña pantalla?

R.- Creo que lo más importante de mi comienzo en televisión es que nunca quise trabajar en televisión. Me fueron surgiendo oportunidades que no podía dejar escapar pero nunca fue mi objetivo.

P.- Transmites empatía y buena energía. ¿Cual es tu secreto para conquistar al publico?

R.- Me gusta muchísimo mi trabajo. Disfruto con lo que hago y en la mayoría de mis trabajos he tenido la suerte de estar rodeada de un equipo estupendo que me ha permitido sentirme cómoda y dar lo mejor de mi.

P.- Has sido independiente desde los 16 años. Compraste la casa donde vives con tu primer sueldo de TV. ¿A que se debe tu gran independencia y que valores quieres transmitir a tu hija?

R.- He sido independiente desde muy pequeña porque no me ha quedado más remedio. No ha sido ni por rebeldía ni por afán de superación. Con 12 años estaba en un internado y con 16 empecé a compartir piso. Lejos de mi familia, la responsabilidad de hacer lo correcto era decisión mía, no tenía a nadie que me guiase. Me he buscado la vida para compatibilizar estudios y trabajo y desde bien jovencita aprendí que cuándo se puede, hay que ahorrar y siempre saber gastar.

Cómo madre me gustaría conseguir que mi hija crezca sana y feliz, espero que siga siendo la personita sensible y empática que es hoy y que siga teniendo ganas de comerse el mundo. Quiero que sepa que no necesita a nadie para brillar pero que si tiene que apoyarse en alguien, yo siempre estaré ahí.

P.- Te gusta vivir en el campo. ¿Que recuerdos tienes de tu infancia en Burgos?

R.- Recuerdo mis veranos con mis 6 primos en casa de mis abuelos en Vilviestre del Pinar (Burgos) cómo la época más feliz de mi vida.

Allí éramos libres y nuestro mejor entretenimiento eran los juegos que inventábamos por el campo. Lo peor que podía ocurrirnos era alguna brecha en la cabeza y el azote pertinente de mi abuela por no haber tenido cuidado. Mi abuelo detrás intentando siempre apagar los fuegos y acompañándonos en muchas de nuestras aventuras.

P.- ¿Qué haces para estar tan bella? ¿Cuáles son tus rituales de belleza?

R.- No tengo más rituales que una buena higiene facial. Procuro que mi piel esté maquillada lo estrictamente necesario por mi trabajo y elijo bien maquillajes y cremas que utilizo.

P.- Los maquillajes y los focos a veces sensibilizan la piel. ¿Qué productos utilizas para cuidar tu piel?

R.- Las cremas siempre de Massumeh. Desde que me puse en sus manos hace ya un tiempo, mi piel ha mejorado muchísimo así que no improviso. Dejo que sean ellas quienes me guíen en el cuidado de mi piel.

Massumeh siempre ha sido partidaria de tratamientos cosméticos no invasivos a base de aparatología estética y sus propios productos a base de Caviar, diamante, seda y piedras preciosas. Estamos en un momento social en que se exige a la mujer estar bella y la belleza se convierte en una presión y el mantenerse joven se convierte en una obsesión. Para un actor o presentador su imagen es su vehículo de expresión. Sus gestos, su sonrisa, su mirada…y pienso que hay que mantener la belleza natural de una manera que te deje expresar los sentimientos a la hora de actuar e interpretar. Massumeh aconseja una serie de tratamientos especiales anti-edad y reafirmantes para recuperar la piel y dejarla de nuevo perfecta. Estos productos y tratamientos son muy demandados y suele haber una lista de espera para poder acceder a ellos.

P.- ¿Qué tratamientos de belleza te haces para estar así de radiante?

R.- Eso es cosa de Nasrin. Cualquiera de los tratamientos de Massumeh hacen que salga con la piel más luminosa e hidratada!

P.- Estas muy en forma. ¿Qué deportes practicas? ¿Cuidas tu alimentación?

R.- Ninguno en concreto. Me gusta mucho la bicicleta pero no me gusta el frío así que mis paseos por el campo son sólo en verano. Voy al gimnasio aunque no soy lo regular que me gustaría y que la gente cree!

Procuro llevar una alimentación saludable y no delego la educación y el cuidado de mi hija en nadie así que entre el trabajo y mi hija... cuándo tengo tiempo, me ocupo de mi.

P.- ¿Te gusta cocinar?

R.- Me gusta cocinar y creo que no se me da nada mal para haber sido prácticamente autodidacta. Soy más de cazuela que de robot de cocina y me gusta mucho cocinar con el horno. Y si es con mi hija, pues mejor.

P.- ¿Qué libros tienes en la mesilla de noche?

R.- Ahora mismo acabando el último libro de mi amiga Marta Robles, “La chica que no supiste amar”. Os lo recomiendo.

P.- ¿Qué serie de TV estas viendo?

R.- En cuanto mi niña se vaya con su padre me pondré con La casa de papel. Cuándo está conmigo el contenido tiene que ser siempre apto para peques así que estoy muy limitada.

P.- ¿Tu ciudad favorita?

R.- Hay muchas ciudades que me gustan y muchas por conocer aún pero ahora mismo me quedaría con París y Lisboa. A París tengo que llevar a mi hija (promesas pendientes) y a Lisboa me iría ahora mismo con amigas.

P.- ¿Un capricho?

R.- El chocolate. Un capricho que me concedo siempre que se me antoja.

P.- ¿Ultimo articulo de lujo adquirido?

R.- Siempre gastronómico.

P.- Lo que no puede faltar en tu maleta de viajar

R.- Sé viajar con poco equipaje, pero indispensables, unas zapatillas cómodas.

P.- Eres amante de animales y tienes mascotas. ¿Cuáles son tus preferidos?

R.- Preferidos? TODOS! Me gustan mucho los animales, ahora tengo dos perros y un poni pero he tenido gatos también. Desde hace cuatro años tenemos cuatro murciélagos en las cortinas de la terraza que también son miembros de nuestra familia. Sin contar la lagartija que vive en una traviesa del jardín.

Jamás tendría un animal enjaulado ni sacaría a ninguno de su hábitat. Pero me gustan todos.

P.- ¿Cómo crees que se debe controlar y castigar el maltrato animal?

R.- Es importante castigar seriamente el maltrato animal. Deberíamos aprender de nuestros vecinos europeos, y avergonzarnos por ser uno de los primeros países en la lista de abandonos de mascotas. Somos también el segundo país que más cazadores tiene y por supuesto los únicos que tienen la tauromaquia cómo patrimonio cultural. Así entiendo que es complicado enseñar a la gente a empatizar con los animales.

P.- Te gustan los caballos. Es un deporte duro y de mucha disciplina.

R.- Es la afición de mi hija, no la mía. Le viene desde que era un bebé y paseábamos cerca de casa. Veía caballos y se ponía a temblar de emoción. Siempre llevaba su caballo de peluche en la mano, con él paseaba, comía y dormía. Con 2 añitos supo que podía subirse encima y desde entonces no hay quién le quite la afición. Todos los deportes necesitan disciplina, pero es cierto el dicho que reza “sarna con gusto no pica”...

P.- Te importa el medioambiente? ¿Cómo podemos concienciar a la gente?

R.- He aprendido, cómo muchos de mi generación, a preocuparme por el medio ambiente. Empezamos oyendo hablar de la problemática del “agujero de la capa de ozono” y el incremento de gases de efecto invernadero y después llegó el agotamiento de recursos naturales y energéticos no renovables, la pérdida de biodiversidad masiva en algunas zonas y la contaminación del suelo, del agua y del aire.

El planeta está cambiando y debemos reaccionar rápido. Por suerte esta nueva generación que llega está educada en la preocupación por el medio ambiente, el uso de energía renovable, el reciclaje...

P.- Un viaje para realizar

R.- Algún día veré la aurora boreal

P.- Un sueno por cumplir

R.- Mi sueño más importante ahora mismo es dejar atrás este maldito virus que está acabando con la vida de tanta gente

Gracias Sonia. Que sigan los éxitos.