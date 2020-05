La elección de Nuria Roca y otras mascarillas repletas de color con las que estar protegida y mantener el estilo intacto

View this post on Instagram

Qué ganas de que llegue esta noche!!! @elhormiguero Fdo: la Magak 🧙‍♀️ 😂😂😂😅🤦🏻‍♀️ . . . #paratodoslosquemepreguntáispor la 😷 es de @monikmooo 😍 #esperoqueossirvalainformación ;)