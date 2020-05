Cómo llevar los pantalones cortos vaqueros tipo ‘paperbag’ que están de moda

Paula Ordovás nos mostró hace unos días de qué cinco maneras podemos llevar con estilo los pantalones tipo paperpag que están de moda. Lo hizó a través de un vídeo por medio de su Instagram TV. Automáticamente, estos pantalones se convirtieron en nuestro objeto de deseo. Te dejamos el vídeo a continuación para que cojas algunas ideas y te mostramos de qué otras formas sugieren nuestras tiendas low cost favoritas que nos sumemos a la tendencia.

En Mango puedes encontrar unos preciosos paperbag shorts en color blanco. La firma sugiere que los llevemos con un cropped top de color negro y una sobrecamisa en beige a juego con unos mules destalonados de tacón. Estos pantalones tienen un precio de 25,99 euros en la web de la marca.

Bershka tiene entre las prendas de su nueva colección estos paperbag en denim con hebilla. Tienen un precio de 19,99 euros en la web de la marca. La marca nos propone llevarlos, sencillamente, con una camisa blanca de manga tres cuartos o francesa y tejido fluido. ¡Nos encanta la idea!

Salsa Jeans cuenta en su catálogo con estos paperbag shorts en verde militar por 59,95 euros en la web. Nos propone combinarlos con una camiseta básica blanca y un kimono de estampado floral tropical. Para completar el look, la firma sugiere llevar unos botines tipo cowboy en marrón. Este es un look cargado de estilo perfecto para la primavera.

Para terminar, & Other Stories nos muestra estos Belted Paperbag Waist Shorts, que tienen un precio de 59 euros en la web de la marca. La firma apuesta por llevarlos con un top de tejido nido de abeja con cuello cerrado para marcar la cintura. Este es quizá el look que más estiliza de todos los que te hemos enseñado. Además ¡es un total look en uno de los colores de moda de la temporada!: ese verde que se encuentra a medio camino entre el lima y el menta.

Súmate a la tendencia de los paperbag esta temporada y presume de cintura y piernas.