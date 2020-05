La falda clásica más sexy de la primavera la ha encontrado Paula Ordovás (y tenemos la versión low cost IDÉNTICA)

Paula Ordovás y Marta Hazas parecen estar conectadas. No solo porque últimamente la actriz ha lucido varias de las prendas de My Peeptoes Shop, la firma de la influencer y empresaria, sino porque, además, este fin de semana las dos han apostado por un color que no entra dentro de la gama de los que son tendencia esta temporada y que, sin embargo, como el negro o el blanco, jamás pasa de moda. Nos referimos al rojo. Un color sexy y empoderado que, bien combinado, puede constituirse en una apuesta muy elegante.

Paula Ordovás ha llevado una falda en rojo ligeramente anaranjado que potencia nuestro bronceado. Es de la firma Carmen March. Se trata de una falda de tubo de corte clásico confeccionada en cuero que tiene un precio de 200 euros. Las faldas de tubo serán siempre un fondo de armario estupendo por mucho que las modas cambien. Te mostramos a continuación la falda que ha conquistado a la comunicadora madrileña.

Más allá de que esta falda sea sexy, elegante, potencie nuestro bronceado, sea clásica y atrevida al mismo tiempo (que no son pocas cosas), hay algo aún mejor. Hemos encontrado su versión low cost. ¿Dónde? En Pepe Jeans por solo 38.99 euros. Se encuentra rebajada al 40% así que te recomendamos que no dejes pasar la oportunidad de hacerte con ella. Si no te atreves con el rojo, también está disponible en negro y, créenos, es una apuesta atemporal segura para este año y los venideros.

¡No te quedes sin ella y combínala, como Ordovás, con una camiseta básica de lycra en blanco. Habrás logrado un look diurno muy sofisticado y con carácter. ¿Te animas?