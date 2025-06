7 errores comunes que podrías cometer en tu boda este verano

Ya comienzan a acercarse las fechas de las bodas de verano. Porque esta estación del año es la favorita para celebrarlas gracias a las buenas temperaturas, los entornos de ensueño o las múltiples opciones que nos ofrecen tanto de localización como de temáticas, entre otros. Eso sí, la organización, así como celebración, de los enlaces matrimoniales siempre tienen ciertas complicaciones o problemas con lo que no contábamos. Alerta spoiler: aunque sea la época más alegre y con más facilidades (aparentemente), no todo es idílico.

Nada puede estropear el día más feliz de los novios, pero el hecho de celebrar su acontecimiento en un día de verano conlleva una serie de riesgos que podrían pasar una mala pasada para todos los invitados, también. Podríamos hablar de las altísimas temperaturas que consiguen ser molestas (y condicionan los looks de invitada o los vestidos de novia), una mala elección del menú de la boda o confiarnos demasiado en que hará buen clima y que se nos presente una tormenta inesperada (de ahí la importancia de contar con un segundo plan). Se tratan de fallos que se nos pueden escapar en una larga lista de tareas de la organización, pero que son de vital importancia tener en cuenta en los próximos meses. Por ello, hemos contado con los consejos de las expertas para repasar los errores comunes que podrías cometer en tu boda este verano.

1. Horario de la boda y el calor extremo

De acuerdo con las palabras de Inmita y Minerva, wedding planners de Hojas de Felicidad, no tener en cuenta el horario de comienzo de la celebración, sobre todo, cuando se realiza en espacios al aire libre puede ser uno de los mayores fallos a tener en cuenta. Si es así, es importante contar con espacios sombreados que se hacen de día utilizando sombrillas para asegurarnos no tener una exposición al sol extrema y durante largas horas.

A todo ello, Pilar Ponsoda, wedding y event planner, añade la importancia de no prever el calor extremo. "Celebrar una boda a medio día en pleno julio o agosto puede convertirse en un suplicio para los novios, invitados y proveedores. Una solución sencilla y efectiva es desplazar la ceremonia a última hora de la tarde, cuando la luz es más suave y el ambiente más agrandable". Un ejemplo serían las cenas al aire libre en verano con una buena iluminación con pequeños detalles que no elevan mucho el presupuesto y aportan una gran diferencia. "Colocar puntos de sombras estratégicos, repartir abanicos y sombrillas, instalar estaciones de aguas con sabores o limonadas y ofrecer kits de bienvenida con toallitas refrescantes", aporta.

Boda de verano. @hojas_de_felicidad_

2. Gastronomía y menú de la boda

Según María de Vega Catering, caer, sería un error poner productos que no son de temporada, aunque ahora podemos encontrar casi de todo durante todo el año, lo mejor sería respetar las temporadas. "Además, debemos tener en cuenta que los buffets en verano sufren mucho y tienen que estar muy bien pensados, hay que montarlos a último momento y reponer con frecuencia el producto. Con el calor pueden estropearse, no estan igual de ricos ni de bonitos y todos los invitados han de verlos igual de bien", suma.

Cabe destacar que durante el verano es mejor siempre optar por un primer plato frío y fresquito. Otra opción sería sustituir los dos platos por un aperitivo más largo y solo un principal. Hace énfasis en que en verano hay que reforzar en cuanto a bebida, tener en cuenta que se va a usar mucho más hielo y siempre hay que aumentar la cantidad de cerveza, agua y vino blanco. Ante esta declaración se suma Ponsoda que "una comida demasiado caliente o contundente puede convertirse en una carga en lugar de un placer. En verano, lo ideal es apostar por platos ligeros y bebidas frías. Los cócteles de fruta y las estaciones de helado son un éxito rotundo".

Mesa decorativo de boda. @tuldeplumeti

3. Maquillaje demasiado luminoso

"Utilizar bases demasiado glow. En verano la piel brilla más y depende de las zonas, el clima puede ser más húmedo. Es necesario controlar el exceso de brillo en la piel bien sea con la aplicación de bases o con primers que resten algo de brillo al resultado final", comenta la maquilladora profesional María Nebrera. Recomienda refrescar el maquillaje con brumas hidratantes durante el día, puesto que es esencial para mantener la hidratación y la duración. "Usar únicamente productos en crema es otro de los errores, es conveniente fijar estos productos con polvo para una mayor durabilidad del producto. No utilizar protectores solares es un error común sobre todo en bodas de día, es muy importante siempre utilizarla debajo de nuestra base de maquillaje", recomienda.

4. Estilismos pesados o estructurados

No debemos abusar de los tejidos pesados, oscuros y demasiado estructurados que no acompañan al verano. Lo sustituiremos por los materiales ligeros, vaporosos, relajados o por la tendencia del estilo bohemio que tan de moda está esta temporada de verano 2025. Los colores que más veremos este año serán los tonos tierra, como el marrón, el Mocha Mousse y el terracota o los colores más suaves, como el vainilla, el rosa pálido o el azul cielo. "Ir con zapato cerrado o con excesivo tacón es un error que vemos mucho en invitadas, sobre todo en bodas que se celebran al aire libre, ya sea en zonas de costa o en fincas donde la mayor parte de la boda se hace en exterior. El verano acepta llevar sandalias minimalistas o alpargatas sin renunciar a una estética cuidada que aporte ese toque chic al look", comentan Inmita y Minerva.

Calzado cómodo para bodas de verano. @hojas_de_felicidad_

5. No tener en cuenta los insectos

Si la boda se celebra en un entorno natural es totalmente normal encontrarnos insectos, sobre todo, los mosquitos. "Podríamos poner velas de citronela incorporadas en la decoración, discretos difusores antimosquitos repartidos por el espacio, e incluso mini sprays repelentes dentro de los kits de bienvenida para los invitados", aconseja Ponsana.

6. No prestar atención al sol en las fotografías

"La luz del sol a pleno mediodía puede arruinar incluso la mejor de las composiciones fotográficas: sombras duras, ojos entecerrados o pieles sudorosas. Por eso, organizar y coordinar con el fotógrafo los momentos clave, como la sesión de pareja o las fotos en grupo, durante la 'golden hour', esa hora mágica antes del atardecer, es fundamental para obtener un buen resultado", comenta Ponsana. Aconseja que, si se prevé ola de calor o altas temperaturas para ese día, es importante contar también con un espacio interior bonito que permita hacer alguna toma en condiciones más agradables. Anticiparse es cuidar cada recuerdo.

Novios el día de su boda. @hojas_de_felicidad_

7. No tener un plan B por si llueve

Un error sería confiar en que hará un día espléndido en las bodas de verano, puesto que nos puede fallar la intuición. Sin ninguna duda, una tormenta inesperada puede arruinar una ceremonia o convite al aire libre si no se ha previsto una alternativa. "La clave está en tener siempre un plan B bien diseñado: una carpa elegante, un salón cubierto o incluso un invernadero con encanto. Lejos de ser una opción de emergencia, muchas veces este plan B resulta tan bonito y acogedor que se convierte en el escenario perfecto para el enlace', explica la wedding y event planner.

Celebrar una boda en verano es una elección común a causa de sus ventajas. No obstante, tenemos ciertas cuestiones que pueden jugar a favor o en contra y condicionar el disfrute tanto de los novios como de los invitados. Si estás planeando la tuya o está a punto de llegar, ten en cuenta todas las recomendaciones de los expertos.