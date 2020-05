Hoy es el Día de la Hamburguesa: sabemos dónde pedirla a domicilio y cuál es la receta más sana

Hoy, 28 de mayo, se celebra el Día de la Hamburguesa. En plena operación bikini quizá no sea una “festividad” con demasiados adeptos. O sí. ¿Quién sabe? Al fin y al cabo, este confinamiento por coronavirus ha roto nuestros esquemas y modificado muchos hábitos y apetencias. Además, seamos francos, ¿a quién no le apetece una hamburguesa de vez en cuando? Para llevar una alimentación sana y equilibrada tenemos que lograr eso, el equilibrio. Por eso los expertos dicen que tenemos que hacer buenas elecciones en un 90% de las ocasiones. Así, teóricamente, hoy podríamos permitírnoslo, ¿no? Si no, siempre podemos decantarnos por una hamburguesa saludable. Porque las haberlas haylas. ¡Y están bien ricas! Te dejamos a continuación las dos alternativas.

Hamburguesa a domicilio

La primera opción que te damos pasa por pedir a domicilio la hamburguesa cocinada con más mimo. La puedes personalizar con tus toppings favoritos y está hecha con ingredientes frescos, sin congelar, de la mejor calidad, y cocinada en el momento. Nos referimos a la hamburguesa de Five Guys. Por algo dicen que es la hamburguesa favorita de Barack Obama. El estadounidense no se anda con tonterías.

Este año este día tan especial nos pilla es un momento atípico, pero Five Guys está llevado a cabo todas las medidas de seguridad e higiene para poder disfrutar de tu combinación favorita de hamburguesa en casa, tanto por delivery como con Click&Collect. Si tú también compartes nuestro amor por una hamburguesa personalizada y de calidad, y estás preparando algo especial para el Día de la Hamburguesa, visita la página web de Five Guys o Deliveroo.

Hamburguesa saludable

Si lo que quieres es preparar una hamburguesa saludable, te recomendamos seguir la siguiente receta de las chicas de Futurlife 21. Se trata de una “Futurburguer” de verduras, aguacate y pollo. “Estas hamburguesitas son una manera estupenda de comer pollo que no sea a la plancha”, dicen. “Además esconden verduras y son estupendas para pequeños y mayores”, agregan. Para hacer ocho hamburguesas necesitas:

Un puerro

Medio brócoli (la parte de los arbolitos)

Un pimiento rojo (de los de asar)

200 gramos de pollo o pavo

Medio aguacate

Sal y pimienta al gusto

Todo lo que tienes que hacer es precalentar el horno a 180 grados arriba y abajo. Después, pica las verduras pequeñitas y sofríe en AOVE hasta que queden bien pochadas. Reserva las verduras. Pon el pavo cortado en dados en un robot de cocina y pícalo. Mezcla el pollo crudo con las verduras pochadas y, a continuación, incorpora el aguacate aplastado. Remueve bien hasta que quede todo uniformemente mezclado. Salpimenta y haz pelotas del tamaño de una pelota de ping- pong. Aplástalas después y colócalas sobre una bandeja de horno con papel aceitado. Mete al horno 15 minutos y procura que no se te vaya la hora para que no queden demasiado secas.

Ahora sí que sí, ¡feliz día de la HAMBURGUESA!