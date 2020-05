Estas son las pulseras solidarias contra el coronavirus que arrasan en Instagram

View this post on Instagram

Chicas!! Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo a la campaña de mis pulseras solidarias, sois las mejores 💗 Las hemos vendido todas pero estamos trabajando sin parar para reponer nuevos modelos pronto y así conseguir entre todas donar más dinero a @cruzrojaesp y su campaña “Emergencia Coronavirus en España. Os mantengo informadas 👏🏻💋#collagevintagebracelets Hi folks! Thank you so much for your support and helping me with the solidarity bracelets campaign. You’re the best! All of them are sold out but we’re working really hard to have more back in stock asap and keep donating together for Spanish Red Cross ❤️ I’ll keep you posted 💋