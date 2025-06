Ni rosa ni chocolate: las uñas se llevan en amarillo pastel este verano

Cuando llega el calor, las uñas se colorean. En los últimos meses las tendencias en manicura se han puesto de acuerdo con las tonalidades más llevadas en el sector de la moda. Es decir, una vez más los límites entre la fashion y la belleza se difuminan para unirse. En la temporada de otoño comenzamos a sumergirnos en el chocolate desde en el fondo de armario hasta en los esmaltes. O, como el rosa empolvado que, aunque sea una recurrencia cuando no sabes cómo hacértelas, se ha llevado más que nunca con un aire romántico con capacidad de estilizar nuestras manos. Y ahora no nos iremos demasiado lejos, porque el nuevo color de nuestras uñas también será con un carácter suave y dulce.

El amarillo suave (o el color mantequilla) ha inundado la temporada de primavera-verano 2025 en todos los sentidos. Si ya nos hemos acostumbrado a él tanto en los estilismos casuales como de invitada, ahora está siendo la petición más común en los salones de belleza. Además de ser una de las tendencias más fuertes en manicura, es una alternativa de lo más cómoda que no deja indiferente a nadie, acompaña a la armonía del verano y estiliza nuestras manos. No solamente es una elección propia, sino que también se está convirtiendo en el comodín de cuando no sabemos por qué color decantarnos. Es decir, se está convirtiendo en el clásico rojo o la francesa.

Porqué sumarse a la tendencia de las uñas amarillo pastel

Y hablando de diseños, el amarillo pastel nos ofrece la capacidad de jugar con él a través de distintas propuestas actuales, rejuvenecedoras y modernas. Por ejemplo, una glazed nail, una baby boomer, un efecto perlado o adornadas con flores, glitter o piedras. Las opciones son infinitas de la misma manera que la versatilidad del color. Personalidades como Jennifer López, Selena Gómez o Hailey Bieber ya se han unido a esta tendencia de uñas recién hechas que funcionan como las rosas básicas: combinan con todo.

Hailey Bieber con manicura amarilla. @haileybieber

¿Cómo llevar la manicura amarilla pastel?

Como decíamos, el amarillo pastel tiene infinitas maneras de decorar nuestras uñas para conseguir un resultado tanto sutil o discreto como otro mucho más llamativo. No obstante, hemos encontrado las que huelen a verano, así como más se están llevando en estos momentos. Por lo que, si no sabes por dónde empezar, nuestra sección Lifestyle de La Razón te lo ha puesto fácil a través de esta lista.

Opción 1. Glazed Nails

¿Fan del estilo más glamuroso? Hemos dado con las glazed nails, es decir, un resultado similar al acabado glaseado de un donut. Ofrece distinción, luminosidad y máxima elegancia si deseas no dejar indiferente a nadie con tus manos.

Manicura amarilla de efecto 'glazed'. @hellonails.es

Opción 2. Perladas

Con un acabado nacarado o iridiscente ofrece una estética suave, luminosa y sofisticada, también, que arregla nuestras uñas sin necesidad de esfuerzo. Si quieres unirte a la moda, pero con un toque más original, el efecto perlado es una alternativa de lo más original.

Manicura amarilla de efecto perlado. @lmorenaburgos

Opción 3. Con diseños veraniegos

Por supuesto, en la temporada de verano no puede faltar las uñas en amarillo con diseños veraniegos, ya sean con frutas, lazos o motivos florales. Una manera divertida y alegre que siempre sienta bien en dicha época.

Manicura amarilla con diseño veraniego. @lyp_beauty

Opción 4. Básicas

Y la más recurrente es la manicura amarilla básica, es decir, el color en sí mismo. Una alternativa fácil, cómoda y que resalta nuestro bronceado, además de dar una sensación de frescor y pulidez.

Manicura amarilla. @mimosabeautysalonalicante

El amarillo pastel se suma a las tendencias en manicura 2025 con más fuerza que nunca, todo lo que necesitamos para dar un push de color a nuestras manos.