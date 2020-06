Este es el potente mensaje que ha lanzado Laagam con su nueva colección de bikinis a través de Instagram

Crear moda para inspirar a mujeres a comerse el mundo. Feminismo, igualdad y diversidad. Eso que nos han enamorado desde el inicio de la firma y que nos han hecho ver más allá de una simple marca de moda y ser parte de una principios, de un equipo y de unas chicas que quieren comerse el mundo con la fuerza de un rayo en medio de la tormenta. Y ahora Laagam se ha unido al movimiento body positive con sus últimos lanzamientos de bikinis. Mujeres reales, tallas reales, sin retoques y mostrando de la mejor manera sus dos nuevos bikinis que van a triunfar este verano.

El aplauso en forma de comentarios no ha tardado en llegar en la publicación en Instagram de la marca, “estoy de acuerdo, fotos muy bonitas y modelos REALES. Enhorabuena, por mi parte habéis ganado una clienta” o “pues a mi me encanta, no me esperaba esto y aunque queda mucho por hacer, por algo se empieza...". Laagam se ha limitado a enseñar a dos mujeres reales y naturales, con cuerpos distintos y curvas diferentes, en definitiva, sanas, luciendo sus bikinis. ¿La parte negativa? Que en pleno 2020 esto aún tenga que llamar la atención y no sea una norma generalizada ya de la industria de la moda. Modelos reales que por fin no se rigen por los estereotipos que hasta el momento marcaban el ritmo del mundo de la moda. ¡GRACIAS, Laagam!