Victoria Federica hace un guiño a la Infanta Elena en su estilismo color vitamina perfecto para el verano

Todavía quedan semanas para disfrutar de las vacaciones de verano y Victoria Federica lo sabe. En las últimas semanas ha actuado como una verdadera editora de moda dándonos lecciones de estilo (de manera indirecta, pero nosotras las hemos captado) a través de las fotografías en sus redes sociales. Hace cuestión de unas semanas hablábamos de la blusa bohemia de Zara que adoran todas las chicas pijas o el total look en blanco que potencia el bronceado. Ahora, seguimos esta última línea con un nuevo estilismo que no ha dudado en compartir con todas nosotras.

El viernes vimos a Victoria Federica comiendo en el restaurante de Pepe Rodríguez en Madrid recién aterrizada de Mallorca. Pero, debido a que todavía estamos disfrutando de las altas temperaturas casi entrando en agosto, tenemos muchas pruebas y cero dudas de que no tardará en buscar un nuevo destino. Y todavía más cuando hemos observado a través de su Instagram Stories una fotografía en el espejo en una tienda de bolsos de mimbre con un look de lo más veraniego que invita a abrazar una escapada al mar. Sin poder evitarlo, nos ha recordado a la esencia de estilo de la Infanta Elena a través de una excelente elección tanto de prendas como de accesorios. En las apariciones públicas de madre e hija siempre vemos una afinidad en cuanto a estilismo se refiere, compartiendo ciertos puntos con una fusión entre lo clásico y lo bohemio. Ahora, ha sido Victoria Federica, que se ha adentrado en el armario de la hija de Don Juan Carlos para tomar prestado todos sus esenciales.

El guiño de Victoria Federica a su madre en su último look

No sabemos a dónde se dirigirá Victoria Federica, pero sí estamos seguras de que será una localización con costa. Por ello, no ha dudado en recurrir a los míticos ítems que te otorgan una frescura inmediata (evitando el calor), te protegen del sol y no rechazan al buen estilo. Este sábado le hemos visto con una camisa vitamina en amarillo (que también potencia el bronceado) confeccionada con material liviano y ligero y decorada con dos bolsillos delanteros superpuestos. Se trata del clásico must have que llevamos a la playa con mucha comodidad, porque es fino y no ocupa nada dentro del bolso.

Ahora bien, el accesorios que más ha llamado la atención ha sido el sombrero de paja, un esencial que viste recurrentemente la Infanta Elena y que se ha convertido en todo un sello de identidad suyo. Y su hija ha querido hacer un guiño en su último outfit.

Victoria Federica con camisa amarilla y sombrero. @vicmabor

Nuevo día, nuevo look de Victoria Federica. Sin ninguna duda, siempre se acaba convirtiendo en todo un consejo de moda que todas nos guardamos para poner en práctica.