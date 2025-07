La regla 3-3-3 es la técnica de maquillaje que te da buena cara en 3 pasos y con lo que ya tienes en casa

¿Piel luminosa, sonrojada y con ese aspecto saludable que parece recién salido de una siesta en la playa? Existe una técnica que lo consigue en tiempo récord y con los productos que ya tienes en tu neceser. Se llama regla 3-3-3 y promete lo que todas buscamos cuando hace calor: buena cara sin parecer que llevas maquillaje. La clave está en combinar una base ligera, un colorete en crema y un toque sutil de iluminador. Nada más. Ni nada menos.

Esta técnica se ha hecho viral entre maquilladores, 'insiders' de belleza y creadoras de contenido porque no exige habilidades ni fórmulas complicadas: es rápida, intuitiva y se adapta a cualquier tipo de rostro. Además, permite dejar respirar la piel, algo esencial en verano, cuando menos es más. Perfecta para esos días en los que el termómetro marca 35 grados, para las vacaciones o simplemente para las que no paran ni en verano, esta rutina ya tiene sus adeptas VIP: Hailey Bieber, Rosalía o María Pombo no se separan de este look no-makeup con efecto fresco y favorecedor. ¿Su truco? Tres productos, en tres pasos y aplicados en tres minutos. Así lo explica Patricia Carretero, maquilladora oficial de Perricone MD: 'El objetivo es conseguir un acabado saludable, natural y luminoso, que se vea como si hubieras dormido diez horas y te hubieras dado un paseo por la playa'.

Tres productos, tres pasos, tres minutos (y buena cara al instante)

Una rutina rápida, efectiva y pensada para quienes quieren verse bien sin complicarse. 'La regla 3-3-3 es perfecta para el verano porque potencia lo mejor del rostro sin saturar la piel, algo muy importante cuando hace calor o estamos de vacaciones', apunta Carretero. Aquí no se trata de cubrir imperfecciones, sino de resaltar lo mejor de cada rostro con gestos sencillos, texturas ligeras y un acabado que parece natural, pero mejora visiblemente el tono y la luminosidad.

Base ligera que unifica sin cubrir demasiado

El primer paso consiste en aplicar una base tipo sérum con color, que deja un velo uniforme sobre la piel sin sensación de pesadez. Elige fórmulas con activos antioxidantes y acabado segunda piel, y aplícalas con los dedos desde el centro del rostro hacia afuera.

No makeup foundation serum, de Perricone MD (62 euros)

No makeup foundation serum. Perricone MD

Con SPF20, neuropéptidos, bisabolol y margarita despigmentante, perfecciona el tono y cuida la piel al mismo tiempo.

Colorete en crema con efecto 'quemadita del sol'

El colorete no va solo en las mejillas: la regla 3-3-3 lo lleva también al tabique nasal y a la frente, como lo haría el sol. La experta maquilladora aconseja tonos coral o rosados y texturas en crema que se fundan con la piel. Puedes aplicarlo también en labios y párpados para un toque extra.

On the glow blush, de Pixi (24,99 euros)

On the glow blush. Pixi beauty

En el tono 'Fleur', un precioso rosita que aporta ese rubor natural y jugoso como de mañana al sol. Su fórmula en stick con ginseng, aloe vera y extracto de frutas hidrata y revitaliza la piel al instante.

Un toque de glow (donde realmente importa)

Olvida el iluminador por todo el rostro. Aquí solo se aplica en la puntita de la nariz y el lagrimal. Así se consigue una mirada más despierta y un rostro con luz natural, sin caer en el exceso.

Cream highlighter, de Rowse (22 euros)

Cream highlighter. Rowse

En el tono 'Pearl', este iluminador en crema 100 % natural con aceite de jojoba y pigmentos minerales se funde con la piel dejando una luminosidad suave y elegante.

La regla 3-3-3 no solo es fácil de aplicar y perfecta para llevar en la maleta: también va de cuidar tu piel mientras te maquillas. Este verano solo necesitas tres minutos y tus básicos de siempre para conseguir ese glow que lo cambia todo.