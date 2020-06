Perico Delgado: “Del deporte vive muy poca gente”

Hoy tengo el honor de entrevistar a una leyenda del ciclismo, gran amigo mío desde hace muchos años. Pedro Delgado Robledo, también conocido como Perico Delgado, es uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos. El ciclista español que fue profesional entre los años 1982 y 1994, durante los cuales logró un total de 49 victorias, entre las que destacaron un triunfo en la general final del Tour de France y dos en la de la Vuelta de España. Hablar de Pedro Delgado es hablar de uno de los grandes mitos de la historia del ciclismo y del deporte español. Atrevido, impredecible y con una capacidad innata para conseguir que el espectador se levantara de su asiento -gracias a épicas actuaciones y memorables despistes y pájaras-, el segoviano consiguió enganchar a este deporte a miles de personas en nuestro país.

Icono del ciclismo español, hechiza al publico por su palmarés, su carisma, por sus triunfos y sus anécdotas. Su paso a televisión como presentador y comentarista era natural.

Poco se sabe sobre la vida privada de este hombre discreto y respetado, de su mujer Ludy Blanco, una belleza Leones de ojos azules y como han educado a sus tres hijos. Una educación exquisita, la discreción de su vida cotidiana y el bienestar de sus hijos ocupan el centro de la vida de la pareja. Viven entre Madrid, Segovia y el sur de Francia.

Amigo incondicional de sus amigos, amable, generoso y con gran sentido de humor. Vamos a descubrir el lado menos conocido de Pedro Delgado.

P.- Enhorabuena Pedro por tu magnifica trayectoria profesional. El mes de julio se cumplen 32 años de tu histórica victoria en el Tour de France. Una victoria que te marcaría como persona, como deportista y que cambiaría a su vez el ciclismo y el deporte español.

21 años como ciclista federado, más de medio millón de kilómetros hechos sobre la bicicleta, más de 2000 días de competición en 11 Tours de Francia, 11 Vueltas a España y 2 Giros de Italia. Habras pasado todo tipo de vivencias personales y deportivas.¿Te costó dejar el ciclismo profesional?

R.- La verdad es que no, porque después de 13 años como ciclista profesional ya estaba bastante cansado, pero no por el esfuerzo físico, si no por el estrés de llevar una vida muy estricta, y sobre todo cuando ya no acompañan los resultados. Los años no pasaban en balde y ya no era tan competitivo como antes.

P.- Eras estudiante de enfermería ¿En que momento nace Pedro el ciclista?

R.- Mi padre siempre me decía que tenía que estudiar, que del ciclismo no iba a vivir. Compatibilizaba los estudios con el deporte, y sobre todo con el ciclismo. Decidí que una vez superase el servicio militar, ya pensaría que hacer, si entrenar para ser un ciclista profesional o bien estudiar una carrera universitaria. En esos momentos, en Segovia no había mucho donde elegir: Enfermería, Derecho, Económicas o Maestría, que es lo que sería ahora Magisterio. Con 22 años, decidí estudiar enfermería, que es algo que siempre me interesó, pero al mismo tiempo ya era ciclista profesional, pero fue un error, porque era imposible compatibilizarlo. Así que decidí dedicarme de lleno al ciclismo, y resultó que al final todo me fue bien.

P.- ¿Te acuerdas de tu primera bici?

R.- Por supuesto… Vivía en una familia muy humilde, donde no había dinero para muchos caprichos. Todos los Reyes Magos, uno de mis hermanos y yo siempre pedíamos una bicicleta, pero nunca nos la traían. Y fue mi hermano Julio quien tomó la iniciativa y nos dedicamos a repartir el periódico local a los abonados. Y es así como fuimos ahorrando dinero varios meses, y así es como pudimos comprarnos una bicicleta. Era una bicicleta ORBEA.

P.- ¿Por qué te llama la gente Perico?

R.- Eso venía al hilo de un periodista de los años 80 llamado José María García, alguien a quien todo el mundo escuchaba, que cuando gané mi primera Vuelta a España en el 85 me empezó a llamar Perico, y ya me quedé con ese apodo.

P.- Eres muy puntual. Háblame de tu despiste en el prólogo de Luxemburgo, cuando llegaste casi tres minutos tarde a la salida!!

R.- El tema de la puntualidad…A mí me gusta llegar en hora, lo que ocurre es que a veces la hora se me adelanta y llego un poquito tarde, pero no mucho. El tema de Luxemburgo es una anécdota que me costó perder el Tour del 89, al que yo llegaba con una forma impresionante y la moral por las nubes, y fue un varapalo. Me relajé, quería empezar desde el primer momento a tope, pero en el camino, me iba encontrando con gente que me pedía autógrafos y fotos, y cuando llegué, el cronómetro ya había empezado para mí.

P.- El 14 diciembre 1988 recibiste la primera “Medalla de Oro al Mérito Deportivo” de La Junta de Castilla y León de la mano de José María Aznar. ¿Qué recuerdo tienes de este dia?

R.- Ese 14 de Diciembre de 1988 cuando recibí la medalla a cargo de la Junta de Castilla y León, como todos los reconocimientos siempre te hace mucha ilusión. Lo que pasa es que cuando estás metido en plena carrera, te sientes un poquito manipulado; no eras tú. Pero comprendí que los segovianos y en general los españoles me querían hacer un homenaje, y lo acogí con mucho cariño, aunque lo más adecuado en esos momentos hubiera sido descansar.

P.- En el 2001 se te concede el ingreso en “La Real Orden del Mérito Deportivo”, con la categoría de “Gran Cruz”, máxima distinción deportiva en España.

R.- Casi podríamos decir lo mismo cuando en el 2001 me concedieron La Real Orden al Mérito Deportivo en la categoría de Gran Cruz, que es la máxima distinción deportiva que hay en mi país, y la verdad es que vas a formar parte de la historia de España junto a muchos mitos del deporte en España. Y más porque yo había dejado el ciclismo profesional, ya llevaba una vida más alejada del deporte, aunque siempre muy próxima al radiar o al comentar las carreras

P.- En 2008 te condecoran con la Medalla de “Juventud y Deporte” por el gobierno Francés.

R.- Y algo parecido cuando el Gobierno francés hizo un evento en la embajada de Francia en Madrid y me condecoraron con la Medalla de Juventud y Deporte. Si es bueno que te lo reconozca tu país, que te lo reconozca un país extranjero, al que tengo tantísimo cariño, imagínate.

P.- ¿Dónde guardas todas tus condecoraciones?

R.- Las condecoraciones y las distinciones las guardo en casa en un armario, y los premios más importantes sí que los guardo en una estantería. Hay muchas copas, muchos premios, y al final tienes que hacer una selección de los más importantes.

P.- ¿Eres competitivo y disciplinado en todo?

R.- Yo la verdad es que me siento una persona muy disciplinada, pero tampoco me considero muy competitivo aunque haya corrido. Y aunque te hace ilusión ganar, lo que yo siempre digo, el deportista de élite a lo que está acostumbrado es a perder, que es lo que te hace que te esfuerces más día a día. Lo que sí que tengo es ambición por mejorar y por luchar. Realmente mi concepto es de pasármelo bien. Al final en el deporte de competición se mezclan muchas cosas. Tu condición física, cómo interpretas la carrera…A veces eres más competitivo, u otras más calculador.

P.- ¿Sigues teniendo la misma pasión por el ciclismo?

R.- La verdad es que yo creo que sigo teniendo la misma pasión por el ciclismo, y tal vez diría que en algunas cosas, un poquito más. La pasión por el ciclismo te viene cuando tienes ganas de salir y disfrutar, y en el mundo del ciclismo profesional hay muchos momentos malos y duros, que muchas veces te empujan a querer dejar el ciclismo. Pero ahora, por ejemplo, lo vivo más como un aficionado, lo vivo también de una manera muy próxima al comentar las carreras, y ahora lo vivo de una manera más relajada y con más diversión, que en el mundo de la competición, que te da muchos disgustos, de salud, de accidentes, que a veces te hacen sentir un desgraciado encima de la bicicleta.

P.- ¿Sales mucho a montar en bici?

R.- Suelo montar en bici por lo menos dos o tres veces a la semana, pero trato de mantener esa rutina, y también hacer otras cosas. Soy una persona muy hogareña, por lo que disfruto de estar en casa.

P.- El pasado 15 de mayo cumpliste años. Felicidades Pedro!! ¿Qué has hecho para que el confinamiento fuera mas llevadera?

R.- El pasado 15 de Abril cumplí 60 años y en estos momentos de confinamiento, la verdad es que no lo llevé mal. Faltó esa celebración con los hermanos y con los amigos, que no hubo, pero bueno, lo que uno quiere en esos momentos es estar con la familia, y lo disfruté muchísimo. No fueron unos 60 años amargos por el confinamiento, sino todo lo contrario por estar con la familia.

P.- ¿Qué ¿cómo ha afectado el tema del confinamiento al mundo del deporte y al ciclismo en particular?

R.- Pues como a todo. Todavía no podemos medir las consecuencias. Desde cancelar carreras a nivel mundial y ahora estamos en el momento de poder recuperar el pulso, pero eso va a ser ya con el calendario bastante pasado. De hecho los 10 meses que suele durar la temporada de ciclismo, se ha reducido a solo tres. Se trata de salvar carreras, de salvar equipos ciclistas y cómo no también, campañas de publicidad. De hecho hay muchos patrocinadores y equipos que van a desaparecer por el impacto económico que ha producido este COVID 19. Muchos ciclistas y staff que ven con inseguridad su futuro; masajistas, directores, médicos… Hay una apuesta clara por el Tour de Francia que es la carrera más mediática a nivel mundial, lo que va a salvar a muchas personas alrededor del mundo del ciclismo.

P.- Tu padre te decía “Hijo, tú estudia, que de la bici no vas a vivir”. ¿Cómo ha influido tu padre en tu vida?

R.- El que mi padre me dijera en su momento, que estudiara porque del ciclismo no iba a poder vivir, pues una vez que pasan los años, y mi padre me vio triunfar, fue una gran ilusión para él. Pero yo creo que fue el mejor consejo que me pudo dar, y el consejo que yo le daría a los padres que tienen hijos en el mundo del deporte. Tú puedes ser una estrella, un diamante en bruto, pero luego la vida cambia. Puedes tener cualidades pero hay que trabajarlas. Te vas enfrentando cada vez a gente más preparada, y tienes que ser muy maduro. Y por desgracia se te puede cruzar un accidente, y tu proyección deportiva se puede ver truncada de la noche a la mañana. Y en esos momentos, los estudios son una base sólida a la que poder agarrarte. Del deporte vive realmente muy poca gente.

P.- ¿Qué es lo más difícil para un debutante? ¿Y qué consejo le darías?

R.- ¿Consejos para un debutante? Normalmente vas pasando por diferentes categorías, y cuando eres debutante, te vas a encontrar con los mejores amateurs que ha habido antes; es chocar como contra un muro, es encontrarte con gente que han sido estrellas y que además llevan compitiendo cuatro o cinco años. Yo lo que siempre digo a los debutantes es que el primer año es para sufrir, es para aprender. Y se necesitan dos o tres años para adaptarte al máximo nivel. El primer año es durísimo.

P.- En la actualidad y desde 1995 colaboras como comentarista especializado con RTVE y Onda Cero, anteriormente y durante muchos años estuviste en la Cadena Ser y el Diario Marca. ¿Cómo fue el paso de Perico ciclista a comentarista?

R.- Mi paso de Perico ciclista a Pedro comentarista en los medios de comunicación fue muy fácil. Mi último año en el ciclismo profesional fue en 1994, y corriendo la Vuelta a Cataluña, en el hotel me encontré con un directivo de TVE. Yo ya había anunciado que me retiraba y me preguntó que a partir de entonces qué iba a hacer. Yo le dije que quería quitarme el estrés que había llevado durante tantos años de competición y quería disfrutar de la vida. Me propuso comentar las carreras, pero le dije que quería disfrutar de mi familia y pasar más tiempo en casa, y entonces empecé comentando sólo las más importantes: La Vuelta a España, el Tour de Francia, el Giro de Italia y Los Mundiales. Ahí me enganché a los medios, y hasta hoy. Y estoy encantado con la radio y la televisión, y estoy en un mundo que conozco y me siento muy cómodo en él.

P.- Has sido comentarista televisiva del ciclismo en los juegos Olímpicos. ¿Qué destacarías de estos eventos? ¿Y que anécdotas tienes?

R.- Yo como ciclista profesional nunca he llegado a disputar unos Juegos Olímpicos, pero los primeros que disfruté fueron los de Atlanta y la verdad es que es una maravilloso evento en el que están los mejores de cada deporte y el ambiente estupendo. No recuerdo ninguna anécdota en particular. Luego he estado en Pekín, en Atenas, en Londres… Para mí la anécdota es poder estar viviendo esos momentos.

P.- Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Háblame de tu mujer Ludy. ¿Cómo os conocisteis?¿Qué destacarías de ella?

R.- Respecto a Ludy, ya sabes que ella no quiere salir en los medios, así que lo que quieras saber, se lo preguntas a ella jajajaja

P.- Te apasionan el cine y el teatro. Alguno de los mejores recuerdos que tengo de vosotros han sido nuestras muchas noches de teatro. Yo destacaría como memorables a “La Fuerza del Cariño” de Lolita, “5 y Acción” de Javier Veiga y Marta Hazas, “Alta Seducción” de Arturo Fernandez y “Cinco Horas con Mario” de Lola Herrera.

R.- Detrás de ese Pedro ciclista, detrás de ese Pedro comentarista, también hay otro Pedro con muchas inquietudes. A mí el teatro también me gusta muchos, y de hecho yo tenía un amigo que me invitaba de vez en cuando a La Zarzuela. A mí, todo lo que sea escenografía en directo me gusta mucho. Por ejemplo, una película me cuesta verla una segunda vez, pero una obra de teatro, si la vuelvo a ver pasados unos años, la vuelvo a disfrutar. Una película siempre es igual, pero una obra de teatro cambia, si son otros actores, o son los mismos pero según su estado de ánimo en ese momento es diferente. El teatro, sin hacer de menos al cine, me parece más personal, más próximo y más íntimo.

P.- Las series son el nuevo cine, ¿suál es tu favorita y cuáles estás viendo ahora mismo?

R.- Después de lo que os he dicho sobre el cine, las series me cuesta verlas. A mí me gusta que empiece una película y que acabe. Eso de que te dejen ahí con la intriga me parece un poco pesado. Yo quiero que empiece y saber cómo acaba. Eso no quita que haya visto alguna como Breaking Bad, que me parece una serie muy buena. La última que he visto porque tenía muy buenas críticas, es española, “El sabor de las margaritas”.

P.- El año pasado pusiste voz a un personaje en “Bikes”, una película de animación española. ¿Como fue esta experiencia? ¿Te han ofrecido hacer cine o teatro?

R.- Que si me han ofrecido hacer cine o teatro… Nooo, y si me lo han ofrecido no me lo he tomado muy en serio. Aunque el año pasado puse voz a una película de animación, “Bikes”. Y eso sí que me hizo mucha ilusión y lo disfruté mucho.

P.- Has participado en un cortometraje de tu hijo Pedro. Ha heredado tu pasión por el cine. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cuál de tus hijos quiere seguir tus pasos en el ciclismo profesional?

R.- Tengo unos hijos muy artistas. Pedro que le gusta el cine y Pablo le gusta mucho el dibujo y el diseño. Quizá Álvaro sea el que más se parezca a mí, le gusta mucho el deporte. Como padre estoy feliz de que a mis hijos les apasiones las cosas; otra cosa es que luego puedan vivir de ello o no. Y yo como padre siempre estoy ahí. Si tengo que cortar un trozo de madera, yo lo corto. Y si tengo que estar de taxista, lo estoy. Lo que ellos quieran. Para mí es un placer estar y apoyar a mis hijos.

P.- ¿Te atrae la política?

R.- Que si me atrae la política… Ahí sí que he tenido propuestas, pero no soy de un partido en particular. Me considero bastante liberal, y la política, cada año que pasa, es más complicada. Y con la vida tan feliz que llevo yo, sería una manera de complicármela y enfadarme con el mundo. Yo creo que me amargaría y me cambiaría el carácter.

P.- ¿Te preocupa el cambio climático?

R.- Respecto al tema del cambio climático, imagínate. Con el ciclismo que es una gran alternativa, y al vivir en Madrid con tanta contaminación. Yo creo que todos estamos muy preocupados. Y los políticos también, pero ya ves que no hacen nada. Por eso yo no me podría dedicar a la política, porque todo va tan lento que me sacaría de mis casillas. Trato de que haya una concienciación en mi entorno. Pero esperemos que todos, poco a poco, podamos vivir en un mundo más armonioso con la naturaleza.

P.- Eres una persona muy solidaria. ¿Con qué fundaciones colaboras?

R.- Yo colaboro con varias asociaciones, o fundaciones. No con tantas como propuestas me llegan, porque si no, no tendría tiempo ni para mí ni para mi familia. No doy nombres, porque son varias, pero sí que en algunas de ellas participo de manera más activa, y otras de manera más testimonial donando dinero todos los meses, para hacer un mundo algo más solidario.

P.- Como ciclista, pasas mucho tiempo al aire libre y la piel se castiga. Cuéntame como te cuidas . ¿Qué cremas utilizas y de que marca?

R.- Sí que es cierto que cuando eres joven no les das ninguna importancia, pero luego a medida que van saliendo las arrugas, la piel seca que yo siempre he tenido, pues en ese aspecto ha sido más bien mi mujer quien me ha concienciado de que solo tenemos una piel, y hoy en día que cada vez vivimos más años, por lo menos que tenga buen aspecto y se vea saludable. Y para eso tenemos a unas muy buenas amigas, que son MASSUMEH que tienen unos productos muy buenos.

P.- ¿Cuidas tu alimentación?

R.- La alimentación la cuido y no la cuido. Aquí también me dejo llevar por mi mujer que es la que cuida nuestra alimentación. Yo por mi constitución puedo comer de todo que no tiendo a engordar, y eso me permite darme buenos banquetes.

P.- ¿Qué música escuchas?

R.- Y con la música me pasa un poco como con la comida. Me gusta todo. La clásica, la ópera, pop. Indie. Unas por las letras, otras por los ritmos, así que. Depende del momento en el que estés, prefieres una música más lenta, o más lenta como la étnica, pero eso no quita que me guste música tipo Guns N’ Roses. Es la suerte de que exista gente capaz de unir música, con letras, y que aunque te cuenten lo mismo, hagan auténtico arte.

P.- La vida privada siempre esconde secretos. ¿Cuál es la afición que te ayuda a desconectar de tu día a día?

R.- La afición que me ayuda a desconectar de mi día a día… Yo creo que no es ningún secreto. La bici la utilizo para mantenerme en forma, pero también para consultar con la almohada. El ciclismo es un deporte muy solitario, y lo aprovecho para encontrarme conmigo mismo. Pienso y reflexiono, mejor incluso que si estuviera en la cama.

P.- Si tuvieras que escoger un único libro de tu biblioteca, ¿cuál sería y por qué?

R.- Qué libro elegiría de mi biblioteca…Uff, es que comida, música y libros… Es que leo de todo. Ahora estoy leyendo libros de historia, pero me gustan las novelas de suspense, novela negra. Soy lector, y la verdad es que me gusta ir cambiando de estilos. Fíjate que cuando era chaval me costaba leer siquiera un libro de historia, y ahora me ha generado un interés con el paso de los años. Ahora estoy leyendo un libro sobre la historia de la humanidad, “Historia del mundo contada para escépticos” de Juan Eslava. Pero al mismo tiempo también estoy leyendo “Fortunata y Jacinta”. Tengo interés por cualquier libro. Me lo preguntas dentro de 15 días y te diré que estoy leyendo un libro de ficción…

P.- ¿Qué aplicaciones no faltan en tu teléfono móvil?

R.- Qué aplicación no puede faltar en mi móvil… Pues yo creo que como todos jajajajja Whatsapp. Yo creo que se ha vuelto imprescindible para todos. Porque el correo electrónico lo veo… o las redes socales como Twitter o Instagram, pero Whatsapp es ya imprescindible.

P.- Es domingo y quieres cambiar de aires... ¿algún sitio en especial?

R.- Si quiero cambiar de aires un fin de semana… Yo soy un enamorado de mi tierra, Segovia, y allí siempre encuentro calma y paz. Pero sí hay que ir a otro sitio, tampoco soy de los que ponen pegas.

P.- Has viajado por medio mundo. ¿Cuales son tus ciudades favoritas?

R.- Yo he viajado por muchos sitios del mundo. Pues no sé…Porque hay sitios que vas y te sorprenden mucho, y luego vuelves y no te sorprenden tanto. Recuerdo cuando fui a Tokio, y recientemente he vuelto y me sigue sorprendiendo. Pero algo que sí me sorprendió porque no sabía lo que iba a ver fue Namibia, y la sorpresa fue muy agradable. Soy más de lugares menos civilizados. París, Nueva York, Londres, Los Ángeles, son ciudades muy bonitas

P.- Has dicho en muchas ocasiones que “Segovia es tu casa y tu Tierra de Paz”. En el 2018, La Diputación de Segovia te nombro “Hijo Predilecto de la Provincia de Segovia”, la tierra que te vio nacer. Un titulo concedido “por tus méritos deportivos reconocidos a nivel mundial y de los que nunca apartaste tu condición de Segoviano” ¿Tus lugares favoritos de Segovia? Cuéntame tus mejores recuerdos de tu niñez en Segovia.

R.- Mis lugares preferidos de Segovia… E Segovia hay una zona que se llama El Mirador, junto al Parador, donde se puede disfrutar de las impresionantes vistas de Segovia., tanto de día como de noche, y ver atardecer allí es todo un lujo para tus ojos.

Mis mejores recuerdos… Yo creo que en la niñez. Son las primeras experiencias de todo y son inolvidables. No hay uno, son muchos, y ahora mismo soy incapaz de decirte uno solo. Yo tuve una infancia en la que a lo mejor no teníamos dinero, pero el barrio, la calle, yo creo que era algo muy bonito. No como ahora que los niños viven encerrados en sus casas, en los colegios, pero y o en mi época vivía en la calle y yo creo que eso es un regalo y te das cuenta ahora que por cómo está la sociedad, es algo que ahora no tienen los niños. Ese jolgorio que había en el patio de las casas, o en los jardines, son mis mejores recuerdos.

P.- ¿Que objetos no faltan en tu maleta cuando te vas de viaje?

R.- Pues depende de los días que vaya a viajar. Lógicamente hoy en día no puedes viajar sin la cartera y sin el móvil, y a mí me gusta llevarme el ordenador, porque llevo mucha información para cuando comento las carreras, o la distracción que te da al ver películas, escribir o contestar emails, navegar en internet o para leer. Yo leo normalmente en una tablet.

P.- Si pudiera visitarias a...

R.- Los planes están muy bien, pero como he tenido una vida muy dulce y muy agradable, me gusta que la vida te sorprenda. Visitar sitios que nunca pensabas haber visitado, conozco rincones del mundo que te los encuentras así, de repente de sopetón, en mitad de la nada.

P.- ¿Y para unas largas vacaciones...?

R.- Para unas largas vacaciones, yo creo que dos o tres semanas podría estar, pero estar en un solo sitio no. Y el problema de las vacaciones largas es la cantidad de equipaje. Yo prefiero llevar poco equipaje. A mí, llevar un maletón, me estresa, sobre todo por lo de viajar en avión. Prefiero ir una semana a un sitio, otra semana a otro. El hacer y deshacer maletas me da mucha pereza.

P.- ¿Te gusta cocinar?

R.- Cocinar me gusta, y tal como se dice que detrás de un buen cocinero tiene que haber un gran comensal. Aunque yo me considero más comensal que cocinero. Ahora estoy concursando en Master Chef, y para mí es un gran reto. Es cocinar más allá de hacer unos huevos fritos, carne o pescado a la plancha. Me lo estoy pasando muy bien. Hay platos que son toda una sorpresa, y a veces una sorpresa doble porque algunos se hacen de una manera muy fácil. Es un mundo en el que no me había fijado con mucho detenimiento, y estoy disfrutando mucho esta participación.

P.- ¿El último restaurante que has visitado? Tus restaurantes favoritos

R.- El último restaurante que he visitado. Bueno, yo aquí me dejo llevar. A mí me gustan todos. Me gusta el bueno, el mesón de aquí al lado. Si que es cierto que los buenos restaurantes tiene un ambiente y una decoración muy agradable, pero creo que todos aportan algo. También comer en un restaurante y decir, pues mira que cocinera, o cocinero. Mira qué bien está esto. Me gusta variar y no tengo predilección por un tipo de cocina ni por un tipo de restaurante. Yo creo que todos en realidad lo mejor que pueden y te ofrecen el mejor servicio, desde la humildad o desde la elegancia. Todos merecen mi mayor respeto, y más ahora, que deben luchar por sacar sus negocios. E una situación realmente crítica.

P.- Algún vicio irreprimible

AR.- lgún vicio inconfesable…Puff. Vicios tengo muchos, pero suelo ser una persona bastante auto controlable. Pero si hace tiempo que no tomo chocolate, le puedo dar un mordisco sin el menor arrepentimiento. O también el dulce, pero tampoco soy un gran apasionado. A veces paso temporadas sin tomar tampoco dulce.

P.- Un lujo…

R.- Yo la verdad es que me considero que llevo una vida de lujo. La gente me quiere, tengo un entorno estupendo. Para mí es la vida que estoy disfrutando y que doy gracias por poderla vivir en plenas facultades.

P.- Un capricho inconfesable…

R.- El tema de vivir una vida acomodada te puedes dar algunos caprichos. Yo creo que no me quedaré con las ganas de poder disfrutarlos.

P.- Un sueño por cumplir…

R.- Bueno, yo creo que a medida que te vas haciendo mayor, esperas que haya una sociedad más justa, que yo lo veo difícil, tener un medio ambiente mejor, que también lo veo difícil. Ver crecer felices a mis hijos, que puedan vivir haciendo lo que les gusta, y que puedan disfrutar de esta vida.

Gracias Pedro y que sigan los éxitos!!