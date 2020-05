Laura Pausini vuelve a dar voz a una nueva iniciativa internacional (OHM Live) para luchar contra la pandemia

View this post on Instagram

I’m so glad to be joining @globalgiftfoundation‘s call and sing for One Humanity Live, a 24-hour live charity broadcast aims to bring together 1 billion dreamers from all over the world, to share their voice and seed their dream for the future, as well as raise funds to support charity partnerships in this time, when we need to act all together. Don’t miss #OHMLive on May 29th (about 9 PM Italian hour) on YouTube, Facebook, IGTV, TikTok and ohm.constellation.art. In the next few days I will give you the links to follow the event. Venerdì 29 Maggio (alle 21 italiane circa) parteciperò a #OHMLive, una maratona di 24 ore di live streaming per beneficenza, che unirà milioni di sognatori da tutto il mondo. Potrete seguirlo su YouTube, Facebook, IGTV, TikTok e sul sito ohm.constellation.art, ma vi darò i link per seguirli nei prossimi giorni. El viernes 29 de mayo (sobre las 9 PM en Italia) participaré en #OHMLive, un maratón benéfico de 24 horas de retransmisión en vivo, que reunirá a millones de soñadores de todo el mundo y muchos artistas internacionales. Podréis seguirlo en YouTube, Facebook, IGTV, TikTok y en la web ohm.constellation.art. Os daré los enlaces para seguirlo en los próximos días. Na sexta-feira, 29 de maio (cerca das 9 PM na Itália), participarei do OHMLive, uma maratona de caridade transmitida ao vivo por 24 horas que reunirá milhões de sonhadores de todo o mundo e muitos artistas internacionais. Vocês podem segui-lo no YouTube, Facebook, IGTV, TikTok e na web ohm.constellation.art. Vou lhes dar os links para segui-lo nos próximos dias. Vendredi 29 mai (vers 21h en Italie) je participerai à #OHMLive, un long marathon caritatif de 24 heures de streaming en direct, qui réunira des millions de rêveurs du monde entier et pleins d’artistes internationaux. Vous pourrez le suivre sur YouTube, Facebook, IGTV, TikTok et sur le site ohm.constellation.art, mais je vous donnerai les liens pour les suivre dans les prochains jours. #dreamwithus #billiondreamchallenge #dreamscantbequarantined #challengehumanity #constellationdreamers