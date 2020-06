Sara Carbonero nos desvela su secreto (y te va a encantar) para que uno simples vaqueros parezcan una prenda joya

Sara Carbonero es pura inspiración, ya sea por sus lemas de vida, sus canciones o libros que comparte y como no por su estilo de vestir. No hay día que no nos enamore con alguna prenda que queramos copiarle con su inimitable estilo boho y ‘slow love’ como su marca de ropa. Incluso revolucionó las redes sociales con su nueva corte de pelo que muchas quieren copiar. ¡Y es que Sara tiene estilazo! Y ayer nos dejo su truco para elevar un look mucho más casual, con unos vaqueros y una camiseta blanca, a un look 10. ¿De qué se trata?

Sara ha subido un stories a su cuenta de Instagram con un look sencillo con vaqueros, camiseta blanca y zapatos negros que ha conseguido elevar a otro nivel con un cinturón joya de Chanel. Y como compartir es de guapas, os traemos diferentes opciones low cost para que podáis copiar el truco de la periodista con un cinturón joya para darle otro toque especial a vuestros jeans de siempre.

Cinturón hebilla Zara (15,95€)

Cinturón hebilla Mango (15,99€)